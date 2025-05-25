Синелобов представил тренды нижегородского ИТ-образования в рамках чемпионата "Профессионалы" Общество

Фото: Андрей Сидоров

В рамках деловой программы финального этапа Всероссийского чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы», который проходит в Нижнем Новгороде с 25 по 30 мая, состоялась стратегическая сессия «Кадры для ИТ-отрасли».

В дискуссии приняли участие представители ведущих российских компаний-разработчиков программного обеспечения, технологических центров и инновационных предприятий: министр цифрового развития и связи Нижегородской области Александр Синелобов, и.о. ректора ИТ-кампуса «НЕЙМАРК» Алексей Хабибуллин, заместитель директора по практико-ориентированному обучению компании 1С Мария Правдина, директор нижегородского кампуса «Школы 21» Александр Пересыпкин бизнес-разработчик «Яндекс Практикум» Александр Родионов и другие.

«Мы стараемся дать нижегородцам выбор: в регионе развито и высшее, и среднее профессиональное образование по направлению ИТ. Наши вузы всегда - в числе лучших российских образовательных учреждений. Но зачастую в цифровой сфере именно СПО дает более широкие возможности. Мир ИТ требует постоянной практики, командной работы и изучения цифровых трендов. Поэтому в Нижегородской области мы стараемся привлекать к образованию действующих специалистов ИТ-компаний, чтобы они могли рассказать подрастающим кадрам об особенностях профессий, о нишах и потребностях этой сферы», - отметил Александр Синелобов.

Каждый год регион выпускает более двух тысяч новых специалистов в ИТ-сфере. Приток кадров в ИТ отвечает задачам нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

С 2024 года в Нижегородской области также действует «Школа 21», где любой желающий старше 18 лет может бесплатно получить востребованную ИТ-профессию. Проект реализуется по поручению президента РФ Владимира Путина.

«Сегодня перед образованием стоит задача — не просто готовить востребованных ИТ-специалистов, а формировать новое поколение цифровых инженеров, которые уверенно чувствуют себя в быстро меняющейся среде. Для этого важно сочетать три типа компетенций: техническую базу, навыки работы с искусственным интеллектом, включая понимание архитектуры нейросетей и корректное использование ИИ-инструментов и, конечно, мягкие навыки — критическое мышление, управление временем, способность брать ответственность и работать в команде. Без них невозможно профессионально расти в сфере цифровых технологий», — подчеркнул директор «Школы 21» в Нижнем Новгороде Александр Пересыпкин.

Модератором сессии выступила директор направления «Кадры для цифровой экономики» АНО «Цифровая экономика» Юлия Горячкина.

«В ходе дискуссии эксперты сошлись во мнении, что кадровый суверенитет государства во многом обеспечивается инновационным развитием системы среднего профессионального образования, которое формирует кадры новой формации — профессионалов с передовыми цифровыми компетенциями, способствующих устойчивому росту экономики страны. Верим, что с учетом масштабирования лучших практик развития профессионального образования мы приблизимся к реализации задачи по формированию системы подготовки технологических лидеров», — отметила Юлия Горячкина.

Одной из тем дискуссий стал вопрос адаптации учебных программ к современным кадровым запросам и подготовки специалистов высокого уровня. Были представлены успешные кейсы и инструменты сотрудничества взаимодействия учебных заведений и работодателей, например, федерального проекта «Урок цифры», где на занятия к школьникам старших классов приглашаются специалисты ИТ-сферы.