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Наука

Два нижегородских научных центра получат 500 млн рублей на модернизацию

28 мая 2025 15:35  [139] Наука
Два нижегородских научных центра получат 500 млн рублей на модернизацию

Два участника Нижегородского научно-образовательного центра (НОЦ) стали победителями конкурса от Министерства науки и высшего образования РФ на получение субсидий для обновления материально-технической базы научных организаций. Об этом сообщает Нижегородский НОЦ.

Финансовую поддержку в размере 250 млн рублей получат ННГУ имени Н.И. Лобачевского и Институт прикладной физики имени А.В. Гапонова-Грехова РАН.

В рамках конкурсного отбора было рассмотрено 228 заявок, из которых отобрали 21 наиболее перспективный проект. Оба нижегородских учреждения вошли в число победителей.

Полученные средства планируется направить на развитие современной научной инфраструктуры. В частности, организации закупят и модернизируют оборудование, обновят программное обеспечение, проведут ремонт и содержание помещений, а также вложатся в повышение квалификации сотрудников.

По словам директора АНО "Нижегородский НОЦ" Александра Тарасенко, победа в конкурсе подтверждает высокий научно-технологический потенциал региона.

"Обновление научно-технологической базы позволит не только укрепить исследовательскую базу, но и усилить взаимодействие между наукой и реальным сектором экономики", - отметил он.

Ректор ННГУ Олег Трофимов подчеркнул, что университет занял второе место среди 77 участников, набрав 95 баллов.

 "Это очень хороший результат, который подтверждает наши лидерские позиции в решении задач развития, стоящих перед страной. Ориентация на практику и тесное сотрудничество с индустриальными партнерами позволили нам привлечь дополнительные средства для участия в конкурсе и победить в нем. Благодарю коллег. Отдельная благодарность", - добавил он.

Федеральный конкурс проводится в рамках Десятилетия науки и технологий, объявленного Указом президента РФ Владимира Путина на период с 2022 по 2031 год. Инициатива направлена на вовлечение молодежи в научную деятельность, решение ключевых задач развития страны и повышение интереса общества к достижениям российской науки.

Ранее сообщалось, что нижегородские ученые разработали новый биосовместимый материал для 3D-биопечати, который может применяться в регенеративной медицине. 

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Теги:
Конкурсы Минобрнауки НОЦ
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