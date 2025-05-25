Нижегородский парламент утвердил закон о профилактике абортов Общество

Законодательное собрание Нижегородской области приняло во втором чтении закон, направленный на профилактику искусственного прерывания беременности. Решение было принято единогласно на заседании 29 мая 2025 года.

Инициатива, обсуждаемая с 2023 года, предполагает комплекс мер, направленных на снижение числа абортов. В документе под "склонением к аборту" понимаются такие действия, как уговоры, давление, обман, выдвижение требований, а также подкуп или угрозы, направленные на побуждение женщины к прерыванию беременности.

Основу закона составляют профилактические меры. Среди них — проведение информационных мероприятий о последствиях абортов, создание центров помощи беременным женщинам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, а также предоставление сведений о доступных формах социальной поддержки.

Ко второму чтению в проект закона были внесены девять поправок. Одним из ключевых изменений стало исключение из документа положений об административной ответственности за склонение к аборту. Таким образом, штрафные санкции в рамках закона применяться не будут. При этом информирование женщины о медицинских показаниях к прерыванию беременности не будет считаться противоправным действием.

Согласно новому порядку, аборт по желанию женщины станет возможен только после прохождения обязательной консультации с психологом и специалистом по социальной работе. При необходимости к обсуждению также будет привлекаться юрист.

Перед процедурой женщине проведут ультразвуковое исследование, в том числе с демонстрацией сердцебиения плода, если оно зафиксировано. Медицинские работники обязаны будут рассказать о возможных негативных последствиях аборта, а также использовать, как указано в законе, "речевые модули, создающие положительные установки на рождение ребёнка".

Кроме того, перед принятием окончательного решения о прерывании беременности, женщина должна будет заполнить специальную анкету, направленную на выявление мотивации и поддерживающих факторов.

Принятый закон, по мнению региональных депутатов, должен способствовать снижению числа абортов и усилению социальной поддержки женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области могут ввести специальные выплаты медработникам и психологам за помощь женщинам, решившим сохранить беременность. Напомним также, что в Нижегородской области запустили новую социальную программу "Демографический спецназ".