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Общество

Новый семейный ЖК из шести многоэтажек строят в Канавинском районе

30 мая 2025 11:25  [4] Общество
Новый семейный ЖК из шести многоэтажек строят в Канавинском районе

Фото: ГК "Консоль"

В Канавинском районе Нижнего Новгорода стартовало строительство нового жилого комплекса "Анкор". Проект реализует компания ООО СЗ "Аванпорт НН", входящая в состав группы компаний "Консоль", сообщает издание "Домострой-НН".

Комплекс будет включать шесть многоквартирных домов, строительство которых разделено на два этапа. В рамках первого этапа планируется возведение четырех зданий: двух 17-этажных башен и двух домов по девять этажей. Работа над первой высоткой уже стартовала.

В новом доме предусмотрены квартиры различных форматов — от студий до трехкомнатных с предчистовой или чистовой отделкой. Их площадь варьируется от 29,16 до 71,65 кв. метра.

Жилой комплекс позиционируется как семейный с развитой социальной инфраструктурой. В шаговой доступности находятся школы, детские сады и медицинские учреждения.

Транспортное сообщение обеспечивают расположенные рядом Комсомольское и Московское шоссе, где ходят автобусы, а также находится метро.

Представители застройщика сообщили, что территория, выбранная для строительства жилого комплекса "Анкор", была выбрана из-за ее расположения — недалеко от центра города, но при этом в стороне от шумных улиц и оживленных дорог.

Завершение первой очереди строительства и сдача первых квартир запланированы на 2027 год.

Ранее сообщалось, что в Канавинском районе рядом с Нижегородской ярмаркой появится 11-этажный жилой дом комфорт-класса за 603 млн рублей. 

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Теги:
Жилье Канавинский район Строительство
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