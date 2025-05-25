Треснувшая многоэтажка на Ломоносова в Нижнем Новгороде полностью расселена Общество

Фото: Александр Воложанин

Многоэтажка на улице Ломоносова в Нижнем Новгороде полностью расселена, сообщили НИА «Нижний Новгород» в городском депстрое.

Речь о семиэтажке №15 лит. А, в кирпичной кладке которого в сентябре 2027 года появились трещины. В марте 2023 года депутаты одобрили выделение 500 млн рублей на расселение дома.

Как выяснилось, все жильцы съехали. Теперь мэрия определяет последующий механизм.