Треснувшая многоэтажка на Ломоносова в Нижнем Новгороде полностью расселена

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Многоэтажка на улице Ломоносова в Нижнем Новгороде полностью расселена, сообщили НИА «Нижний Новгород» в городском депстрое.
Речь о семиэтажке №15 лит. А, в кирпичной кладке которого в сентябре 2027 года появились трещины. В марте 2023 года депутаты одобрили выделение 500 млн рублей на расселение дома.
Как выяснилось, все жильцы съехали. Теперь мэрия определяет последующий механизм.
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