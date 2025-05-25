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Лучший судья КХЛ рассказал, как его поддержали хоккеисты "Торпедо"

30 мая 2025 13:19  [57] Спорт
Лучший судья КХЛ рассказал, как его поддержали хоккеисты Торпедо

Фото: ХК "Торпедо"

29 мая в Москве состоялась церемония закрытия 17-го сезона Континентальной хоккейной лиги. Денис Наумов, признанный лучшим главным судьей, в своей речи вспомнил матч нижегородского "Торпедо" против ярославского "Локомотива", который прошел в Нижнем Новгороде 16 ноября 2024 года со счетом 0:1.

По его словам, игра была напряженной, счет 0:0. В середине второго периода, когда "Локомотив" заработал большинство, шайба оказалась за воротами нижегородцев, и вокруг нее собрались борющиеся игроки. Наумов подъехал ближе к куче хоккеистов и сказал им освободить шайбу, чтобы избежать остановки игры и удаления. В этот момент шайба неудачно соскочила с крюка защитника "Торпедо", отскочила в колено стоящему рядом судье и вылетела на пятак. Этим моментом воспользовался игрок "Локомотива" и добил шайбу в ворота.

"Ужас, что творилось на душе, просто не передать словами. Я готов был провалиться под лед", - признался Наумов.

Однако то, что произошло дальше, удивило его. В следующей смене капитан "Торпедо" Богдан Конюшков подъехал к нему и спокойно сказал: "Дружище, все нормально, с кем не бывает. Продолжаем, работаем дальше". Судья еще раз поблагодарил хоккеиста за такие важные слова поддержки.

"Красавец, Богдан. Еще раз тебе спасибо. Ты просто человек с большой буквы. Мужчина!" - обратился Наумов.

Перед началом третьего периода Наумов подъехал к скамейке "Торпедо" и извинился за эпизод. Игорь Ларионов, работавший тогда главным тренером нижегородцев, не понял, за что извиняется судья, и крайне удивился. Когда Наумов объяснил ситуацию, Ларионов ответил с улыбкой: "Да перестань. Мы и так выиграем". Игроки на скамейке тоже поддержали судью, пошутив: "Все нормально, зато у тебя передача в протоколе будет".

Правда, матч все же завершился победой "Локомотива", курьезная шайба стала единственной в этот вечер.

"Такие моменты откладываются в жизни навсегда, и это дорогого стоит. Я вам желаю, чтобы, как говорится, и в радости, и в горе рядом с вами оказались такие настоящие честные люди, которые поддержат вас словом", - подытожил Наумов.

Ранее сообщалось, что Алексей Исаков занял должность главного тренера ХК "Торпедо" после победы фарм-клуба в финале ВХЛ.

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Теги:
Спорт ХК "Торпедо" Хоккей
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