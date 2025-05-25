Пожар в многоэтажке на улице Пермякова потушен на площади 900 кв. метров

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МЧС предоставило итоговую информацию по пожару на улице Пермякова в Нижнем Новгороде. По состоянию на 19:00 30 мая, возгорание ликвидировано на 900 кв. метрах.
К тушению пожара привлекались более 100 человек и 37 единиц техники.
В результате погибла женщина. Госпитализированы девочка-подросток и пятеро взрослых. Из горящего здания были эвакуированы более 50 человек, в том числе дети.
Расследуется уголовное дело. Ситуация на контроле прокуратуры.
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