Туберкулез выявили у двух иностранных студентов в Нижнем Новгороде

В 2024 году в Нижегородской области зафиксировано 529 новых случаев туберкулеза, что на 64% ниже общероссийского показателя. Соответствующие данные приведены в отчете регионального Роспотребнадзора.
Также в 2024 году зарегистрировано 19 новых случаев туберкулеза среди лиц, не имеющих постоянного проживания в регионе. В эту группу входят иностранные граждане, мигранты, лица без определенного места жительства, а также осужденные.
Кроме того, два случая активного туберкулеза были выявлены у иностранных студентов, обучающихся в ННГУ имени Н.А. Добролюбова и НГТУ имени Р.Е. Алексеева.
Ранее сообщалось, что заболеваемость туберкулезом в Нижегородской области снижается.
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