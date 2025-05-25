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Общество

Туберкулез выявили у двух иностранных студентов в Нижнем Новгороде

04 июня 2025 07:00  [75] Общество
Туберкулез выявили у двух иностранных студентов в Нижнем Новгороде

В 2024 году в Нижегородской области зафиксировано 529 новых случаев туберкулеза, что на 64% ниже общероссийского показателя. Соответствующие данные приведены в отчете регионального Роспотребнадзора.

Также в 2024 году зарегистрировано 19 новых случаев туберкулеза среди лиц, не имеющих постоянного проживания в регионе. В эту группу входят иностранные граждане, мигранты, лица без определенного места жительства, а также осужденные.

Кроме того, два случая активного туберкулеза были выявлены у иностранных студентов, обучающихся в ННГУ имени Н.А. Добролюбова и НГТУ имени Р.Е. Алексеева.

Ранее сообщалось, что заболеваемость туберкулезом в Нижегородской области снижается. 

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Теги:
Иностранцы Медицина и здоровье Роспотребнадзор
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