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Общество

Заболеваемость туберкулезом снижается в Нижегородской области

06 мая 2025 10:44  [98] Общество
Заболеваемость туберкулезом снижается в Нижегородской области

Заболеваемость туберкулезом снижается в Нижегородской области. Об этом сообщил главный редактор издания "Стационар-пресс" Алексей Никонов в своем телеграм-канале со ссылкой на данные Росстата. 

По итогам 2024 года уровень впервые выявленных случаев активного туберкулёза составил 17,4 на 100 тысяч человек. Для сравнения, пять лет назад этот показатель достигал 29,3 на 100 тысяч населения.

Ранее региональный Роспотребнадзор сообщал, что в 2024 году медики диагностировали туберкулез у 529 жителей Нижегородской области. 

Также НИА "Нижний Новгород" писало, что в аптеках Нижнего Новгорода заметно подорожали препараты от сахарного диабета и туберкулёза. 

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Теги:
Здоровье Инфекция Медицина и здоровье
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