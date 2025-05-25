Минтранс одобрил выделение средств на пятый мост через Оку в Нижнем Новгороде Политика

Межведомственная комиссия Минтранса России одобрила выделение федеральной субсидии на строительство пятого моста через реку Оку в Нижнем Новгороде. Об этом сказал губернатор региона Глеб Никитин на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным, сообщила пресс-служба правительства Нижегородской области.

Глеб Никитин проинформировал Михаила Мишустина о ходе строительства дублера проспекта Гагарина. Сейчас ведутся работы по второй и третьей очередям: формируется земляное полотно, укладывается дорожное покрытие и переустраиваются инженерные коммуникации. Кроме того, строится путепровод в составе транспортной развязки на пересечении с федеральной трассой Р-158. Общая готовность дублера превышает 20%.

Особое внимание было уделено проекту строительства пятого моста через реку Оку. Губернатор сообщил, что в мае проект получил одобрение межведомственной комиссии Минтранса России на выделение федеральной субсидии.

"Этот мост включен в инфраструктурное меню. Сейчас ждем окончательного решения комиссии", — подчеркнул глава региона.

Напомним, что на четвертом этапе дублера проспекта Гагарина планируется возведение пятого моста через Оку, который соединит Приокский и Автозаводский районы.

Строительство дублера проспекта Гагарина ведется в Нижнем Новгороде с марта 2024 года.