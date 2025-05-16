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Общество

Проект строительства III очереди дублера проспекта Гагарина прошел экспертизу

22 мая 2025 13:49  [60] Общество
Проект строительства III очереди дублера проспекта Гагарина прошел экспертизу

Проект строительства III очереди дублера проспекта Гагарина в Нижнем Новгороде прошел экспертизу, сообщается в ЕГРЗ. 

Положительное заключение выдало региональное управление государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий. 

Напомним, строительство дублёра по концессии началось в марте 2024 года. Сообщалось, что сейчас основные работы сосредоточены на втором и третьем этапах проекта. Третий этап включает строительство путепровода на пересечении с автодорогой Р-158. Уровень готовности этого участка оценивается в 24%. 

На четвертом этапе запланировано строительство пятого моста через Оку, который соединит Приокский и Автозаводский районы. Ожидается, что работы начнутся уже в 2025 году. 

Кстати, проезд по новой дороге планируется сделать платным.

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Теги:
Дороги Строительство
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