Проект строительства III очереди дублера проспекта Гагарина прошел экспертизу Общество

Проект строительства III очереди дублера проспекта Гагарина в Нижнем Новгороде прошел экспертизу, сообщается в ЕГРЗ.

Положительное заключение выдало региональное управление государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий.

Напомним, строительство дублёра по концессии началось в марте 2024 года. Сообщалось, что сейчас основные работы сосредоточены на втором и третьем этапах проекта. Третий этап включает строительство путепровода на пересечении с автодорогой Р-158. Уровень готовности этого участка оценивается в 24%.

На четвертом этапе запланировано строительство пятого моста через Оку, который соединит Приокский и Автозаводский районы. Ожидается, что работы начнутся уже в 2025 году.

Кстати, проезд по новой дороге планируется сделать платным.