Проект строительства III очереди дублера проспекта Гагарина прошел экспертизу

Проект строительства III очереди дублера проспекта Гагарина в Нижнем Новгороде прошел экспертизу, сообщается в ЕГРЗ.
Положительное заключение выдало региональное управление государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий.
Напомним, строительство дублёра по концессии началось в марте 2024 года. Сообщалось, что сейчас основные работы сосредоточены на втором и третьем этапах проекта. Третий этап включает строительство путепровода на пересечении с автодорогой Р-158. Уровень готовности этого участка оценивается в 24%.
На четвертом этапе запланировано строительство пятого моста через Оку, который соединит Приокский и Автозаводский районы. Ожидается, что работы начнутся уже в 2025 году.
Кстати, проезд по новой дороге планируется сделать платным.
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