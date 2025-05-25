Бывший главный тренер ХК "Торпедо" Игорь Ларионов возглавил "СКА"

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Экс-наставник нижегородского "Торпедо" Игорь Ларионов назначен на пост главного тренера хоккейного клуба "СКА" Санкт-Петербург. Об этом сообщается в соцсетях команды.
Напомним, специалист возглавлял "Торпедо" три сезона. После того, как в апреле команда всухую проиграла ярославскому "Локомотиву" в первом раунде и вылетела из плей-офф, контракт с тренером расторгли досрочно. Причиной увольнения бывший гендиректор назвал неудовлетворительные результаты "Торпедо" по итогам двух прошедших сезонов.
К слову, прошлого главного тренера питерского клуба "СКА" Романа Ротенберга совет директоров уволил по аналогичным причинам. Клуб также вылетел в первом раунде.
Вероятно, некоторые ушедшие из нижегородского клуба игроки также перейдут в команду вслед за специалистом.
Новым главным тренером "Торпедо" назначен Алексей Исаков, который в нынешнем сезоне возглавлял фарм-клуб основной команды и привел ее к чемпионству.
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