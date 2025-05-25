Более 100 человек пропали в Нижегородской области в мае Общество

Фото: Александр Воложанин

В мае 2025 года в Нижегородской области волонтерам поступили заявки на поиск 103 человек. Об этом сообщается в официальном сообществе поисково-спасательного отряда "Волонтер-НН" в социальной сети Вконтакте.

По данным добровольцев, 68 человек удалось найти живыми. К сожалению, пять поисковых операций завершились трагически — пропавшие были обнаружены погибшими. Еще в пяти случаях помощь спасателей не потребовалась.

Судьба 25 человек по-прежнему остается неизвестной, их поиски продолжаются.

Волонтеры напоминают: при подозрении на исчезновение человека необходимо как можно скорее обращаться за помощью. Сообщить о пропаже можно по телефону горячей линии: 8 (831) 291-51-51.

Ранее сообщалось, что в апреле волонтерам поступило 112 обращений о пропаже людей.