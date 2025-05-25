Путин присвоил звания Заслуженных врачей РФ двум медикам из Нижнего Новгорода Общество

Фото: kremlin.ru

Двое сотрудников Нижегородской детской областной клинической больницы удостоены звания Заслуженных врачей Российской Федерации. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, сообщил главный редактор портала "Стационар-пресс" Алексей Никонов.

Почетные звания получили Виктор Пивиков и Екатерина Карпович, посвятившие свою профессиональную деятельность здравоохранению региона и работе с детьми.

Виктор Пивиков возглавляет отделение реанимации и интенсивной терапии для новорожденных. Профессор Екатерина Карпович руководит отделением нейрофизиологии и одновременно является главным внештатным детским неврологом Министерства здравоохранения Нижегородской области.

Оба врача внесли значительный вклад в развитие педиатрической медицины региона и признаны на федеральном уровне за высокие профессиональные достижения.

Напомним, что в апреле по указу президента РФ почетное звание "Мать-героиня" было присвоено Надежде Горбуновой и Любови Ковалевой из Нижегородской области.