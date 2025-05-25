Нижегородец Владимир Кочаровский стал академиком Российской академии наук Наука

Фото: Институт прикладной физики РАН/ "ВКонтакте"

Нижегородец Владимир Кочаровский стал академиком Российской академии наук. Об этом стало известно в ходе Общего собрания членов РАН.

Отмечается, что он был избран по специальности "Физика и астрономия".

Владимир Кочаровский – физик-теоретик, специалист в области теоретической физики и астрофизики, автор более 300 научных работ, 2 изобретений.

В 1978 окончил радиофак Горьковского госуниверситета по специальности "Радиофизика и электроника". В 1998 году защитил диссертацию на степень доктора физико-математических наук.

С 1978 года работает в Институте прикладной физики РАН (Нижний Новгород), в настоящее время – заведующий отделом астрофизики и физики космической плазмы. В 1987 году начал преподавать в Нижегородском государственном университете. С 2012 года — профессор ННГУ.

С 2006 года — член-корреспондент РАН.

Напомним, с февраля 2023 года ИПФ РАН присвоено имя основателя и первого директора института Андрея Викторовича Гапонова-Грехова. В октябре того же года на здании установили мемориальную доску.