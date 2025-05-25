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Экономика

639 иностранцев планируют вести бизнес в Нижегородской области

05 июня 2025 16:01  [81] Экономика
639 иностранцев планируют вести бизнес в Нижегородской области

Фото: пресс-служба конференции "ЦИПР"

На конференции ЦИПР (12+), которая проходит в Нижнем Новгороде, состоялась панельная дискуссия "Русский дух и европейский подход в ведении бизнеса". Участниками встречи стали иностранные предприниматели, переехавшие из недружественных стран, и российские эксперты. Они обсудили, как сочетание культурных ценностей и современных западных практик способствует успешному ведению бизнеса в России.

Модератором сессии выступил Якоб Пиннекер, генеральный директор агентства "ОКА". Он отметил, что интерес к России среди европейских предпринимателей, придерживающихся традиционных и христианских ценностей, заметно возрос.

По его словам, агентство уже получило 639 обращений от иностранных граждан, выразивших желание переехать в Россию и начать здесь собственное дело.

Пиннекер подчеркнул, что синтез европейской системности и русской изобретательности открывает новые горизонты для взаимовыгодного сотрудничества.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде 14 иностранцев получили разрешения на временное проживание в России.

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Теги:
бизнес Иностранцы
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