СК начал проверку из-за гибели 19-летнего парня на водоеме на Бору Общество

Организована доследственная проверка в связи с гибелью 19-летнего юноши на водоеме в Борском округе, сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.

Напомним, утром 5 июня из Мухинского озера спасатели МЧС извлекли тело юноши. Водоем не был предназначен для купания.

При первичном осмотре тела следователи не обнаружили признаков насильственной смерти. Для точного установления причины гибели назначена судебно-медицинская экспертиза.

В настоящее время сотрудники СК продолжают выяснять все обстоятельства случившегося. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что Бастрыкин поручил приготовить доклад по уголовном деле по факту гибели мужчины в Перевозе Нижегородской области.