Бывшей медсестре из Богородска дали семь лет условно за взяточничество Происшествия

В Богородске суд признал бывшую старшую медсестру виновной в получении крупной взятки. Об этом сообщили в СУ СК по Нижегородской области.

Следствие и суд установили, что в 2018–2019 годах женщина получила от руководителя коммерческой организации более 190 тысяч рублей. Деньги передавались за то, чтобы именно эта компания получала заявки на ремонт медицинского оборудования.

Эти заявки становились основанием для проведения ремонтных работ и последующей их оплаты, что давало фирме конкурентное преимущество.

Незаконные действия были выявлены и пресечены следователями СК России при содействии сотрудников отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Богородскому району.

Суд назначил экс-медработнику условное наказание сроком на 7 лет, а также обязал выплатить штраф в размере 585 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что бывшего и.о. директора "Нижегородстройзаказчика" Александра Миняева осудили на 3 года колонии за взятки.