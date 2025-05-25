Три новых футбольных поля для подростков открыли в Дзержинске Спорт

Фото: пресс-служба ЗСНО

В Дзержинске торжественно открыли три современных футбольных поля с искусственным покрытием на территории детских садов №10, №21 и №3, сообщает пресс-служба ЗСНО.

В мероприятии принял участие председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин. Также на празднике присутствовали глава города Михаил Клинков, представители регионального правительства и депутаты городской Думы.

Проект реализуется в рамках муниципальной инициативы "Школьный стадион 2.0", стартовавшей в 2024 году. Он осуществляется при поддержке Евгения Люлина и депутата городской Думы Андрея Куваева. С начала действия программы в Дзержинске уже построено восемь футбольных площадок, а в 2025 году планируется открыть еще десять.

Проект вызвал интерес Российского футбольного союза. В прошлом году Дзержинск с рабочим визитом посетил Алексей Алексеев, руководитель программы развития детского футбола РФС. Он высоко оценил качество новых площадок. РФС рассматривает возможность масштабирования этого опыта и в других регионах страны.

Евгений Люлин подчеркнул, что реализация проекта стала возможной благодаря совместной работе многих людей. Он отметил, что уже этой осенью в Дзержинске состоится первый футбольный фестиваль для воспитанников детских садов.

"Ребятам важно хорошо тренироваться, выступать на соревнованиях, готовить себя к большому спорту. Тогда у них всё получится! Надеюсь, что среди сегодняшних малышей растут будущие звезды для "Химика" и сборной страны, нам нужны талантливые игроки! Однажды, когда наши ребята выйдут в "Лужниках" на финал Кубка мира, они вспомнят, что первые шаги делали на этой маленькой, но очень уютной площадке в Дзержинске", - подчеркнул Люлин.

Глава города Михаил Клинков также отметил значимость проекта для развития массового спорта.

"Футбол – один из самых любимых и доступных видов спорта в Дзержинске. Только в мае у нас прошли три турнира для разных групп населения. Но важно прививать любовь к спорту с детства. Сегодня мы открыли сразу три новых футбольных поля, где мальчишки и девчонки смогут тренироваться. Конечно, только единицы станут заниматься футболом профессионально. Но эти занятия прибавят здоровья всем ребятишкам", - подчеркнул Клинков.

Он добавил, что предстоящий осенний фестиваль станет хорошей возможностью для дошкольников почувствовать себя настоящими спортсменами, а для взрослых — увидеть, как формируется новое поколение дзержинского футбола.