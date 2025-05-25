Нижегородцы могут подтвердить свои ИТ-навыки через портал "Госуслуги".

Жители Нижегородской области теперь могут официально подтвердить свои цифровые навыки через портал "Госуслуги". Об этом сообщает АНО "Национальные приоритеты".
По его данным, на платформе доступно бесплатное тестирование по ключевым ИТ-направлениям. После успешного прохождения участники получают сертификат, выданный Министерством цифрового развития России.
Отмечается, что инициатива реализуется в рамках национального проекта "Экономика данных" и направлена как на поддержку ИТ-специалистов, так и на упрощение отбора кандидатов для работодателей.
Пройти тестирование можно по таким востребованным направлениям, как Python, Java, C#, SQL, HTML, PostgreSQL, API, CSS и другим. Сейчас на платформе размещено 17 тестов, а к концу года их число увеличится до 21.
После успешного прохождения испытания:
Для работодателей это — эффективный инструмент прескоринга: он помогает быстрее находить подходящих кандидатов и снижает нагрузку на HR-отдел.
Соискатели, в свою очередь, получают возможность объективно оценить уровень своих компетенций, подтвердить знания даже без профильного образования и выделиться среди других претендентов.
По данным исследования hh.ru, 73% специалистов считают подобное тестирование полезным для профессионального роста и развития.
Ранее сообщалось, что нижегородцы могут получать услуги в МФЦ без предъявления паспорта, а на основе биометрии.
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