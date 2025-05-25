Жителям сгоревшего дома в Канавине предложили временное жилье Происшествия

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области

Жителям частного дома на улице Интернациональной в Нижнем Новгороде, пострадавшего от пожара, предложили переехать в маневренный жилой фонд. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Напомним, пожар произошел вечером 6 июня в трехквартирном жилом доме. Когда на место прибыли первые пожарные расчеты, огонь уже распространился на всю площадь кровли. Пожарные ликвидировали пламя на площади 120 квадратных метров.

Как уточнили в управлении государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области, дом по адресу ул. Интернациональная, 84 не входит в перечень объектов культурного наследия.

По информации регионального министерства здравоохранения, в результате происшествия никто не пострадал.

Согласно данным администрации Канавинского района, здание находится в частной собственности. В нём проживали четыре семьи. Всем им предложено временное размещение в маневренном фонде. Один из собственников отказался от переселения.

Дальнейшая судьба дома будет определяться его владельцами. В администрации района отметили, что готовы оказать поддержку в пределах своей компетенции.

Отметим, что 6 июня произошел еще один крупный пожар на территории Канавинского района. Торговый павильон сгорел на площади 450 кв. метров на улице Фильченкова,4.