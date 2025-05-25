Первую антихрап-операцию с армирующими нитями провели в Нижнем Новгороде Общество

В Нижнем Новгороде провели первую операцию против храпа с применением армирующих нитей и предварительной разметкой на мягком нёбе. Об этом сообщил медицинский эксперт Алексей Никонов в своем телеграм-канале.

По его словам, перед вмешательством хирург наносит на нёбо пациента схематичную разметку в форме звезды.

"По этим линиям под слизистую вводятся специальные армирующие нити, которые укрепляют дряблые ткани. В результате вибрации исчезают, и храп прекращается", – пояснил Никонов.

Операцию провел лор-хирург Григорий Белозеров.

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