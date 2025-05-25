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Общество

Еще 20 млн рублей направят на благоустройство Казенного пруда в Лукоянове

11 июня 2025 08:00  [96] Общество
Еще 20 млн рублей направят на благоустройство Казенного пруда в Лукоянове

Еще 20 млн рублей направят на благоустройство Казенного пруда в Лукоянове. Об этом сообщается на сайте государственных закупок. 

Заказчиком выступает МБУ "Центр физической культуры и массового спорта Лукояновского муниципального округа". 

В конкурсной документации отмечается, что средства направят на создание и установку четырех домиков для кемпинга, точки проката спортивного снаряжения, 5 торговых павильонов, одного кафе и лектория, а также инсталляцию "Пушкин". Все работы должны быть завершены до 1 ноября 2025 года. 

Источник финансирования – средства бюджета Нижегородской области и Лукояновского муниципального округа. 

Работы будут выполнены в рамках реализации проекта, ставшего победителем IX Всероссийского конкурса лучших проектов по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

Ранее мы писали о выделении по этому проекту на благоустройство общественной территории "Казенный пруд" в Лукоянове 114 млн рублей. 

Добавим, что в 2024 году в рамках первого этапа благоустройства берега Казенного пруда, реализованного по проекту "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда", были установлены детская площадка, обустроены пирсы для рыболовов и обновлён спуск со стороны улицы Куйбышева. На выполнение этих работ направили 6,2 млн рублей.

Отметим, что всего в конкурсе лучших проектов по созданию комфортной городской среды одержали победу девять городов Нижегородской области и один проект благоустройства в Харцызске.

Ранее сообщалось, что благоустройство сквера имени Гусева завершили в Нижнем Новгороде. Работы проводились по программе "Формирование комфортной городской среды" в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни".

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Теги:
Благоустройство Лукоянов
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