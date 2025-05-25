Медики успешно провели операцию в горящей клинике в Нижнем Новгороде Происшествия

Фото: скриншот видео МЧС по Нижегородской области

Пожар в частной клинике на улице Большой Покровской в Нижнем Новгороде ликвидирован, но сотрудникам МЧС пришлось работать в сложных условиях. Об этом сообщили в региональном МЧС.

В ведомстве отметили, что пламя стремительно охватило кровлю здания — огонь распространялся по деревянной обрешётке. Ситуация осложнялась тем, что в момент прибытия пожарных внутри здания шла операция.

Спасатели оперативно организовали защиту операционной: была создана водяная завеса, которая не позволила огню и дыму проникнуть в помещение. Одновременно работало звено газодымозащитной службы, обеспечивавшее безопасность медиков и пациентки.

После успешного завершения хирургического вмешательства женщину, находившуюся под наркозом, передали специалистам центра медицины катастроф для дальнейшего наблюдения.

В общей сложности из горящего здания были спасены 16 человек, ещё 108 эвакуированы, включая 60 пациентов. Никто не пострадал.

Напомним, пожар вспыхнул днем 10 июня на Большой Покровской улице, 62/5. По данным МЧС, пламя охватило 400 квадратных метров.

Добавим, что утром 10 июня пожар произошел в многоквартирном доме на улице Мирошникова в Нижнем Новгороде.