Медики успешно провели операцию в горящей клинике в Нижнем Новгороде

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Пожар в частной клинике на улице Большой Покровской в Нижнем Новгороде ликвидирован, но сотрудникам МЧС пришлось работать в сложных условиях. Об этом сообщили в региональном МЧС.
В ведомстве отметили, что пламя стремительно охватило кровлю здания — огонь распространялся по деревянной обрешётке. Ситуация осложнялась тем, что в момент прибытия пожарных внутри здания шла операция.
Спасатели оперативно организовали защиту операционной: была создана водяная завеса, которая не позволила огню и дыму проникнуть в помещение. Одновременно работало звено газодымозащитной службы, обеспечивавшее безопасность медиков и пациентки.
После успешного завершения хирургического вмешательства женщину, находившуюся под наркозом, передали специалистам центра медицины катастроф для дальнейшего наблюдения.
В общей сложности из горящего здания были спасены 16 человек, ещё 108 эвакуированы, включая 60 пациентов. Никто не пострадал.
Напомним, пожар вспыхнул днем 10 июня на Большой Покровской улице, 62/5. По данным МЧС, пламя охватило 400 квадратных метров.
Добавим, что утром 10 июня пожар произошел в многоквартирном доме на улице Мирошникова в Нижнем Новгороде.
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