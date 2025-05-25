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Общество

Продажу алкоголя ограничат в Нижнем Новгороде в День России

11 июня 2025 09:14  [81] Общество
Продажу алкоголя ограничат в Нижнем Новгороде в День России

Фото: Александр Воложанин

В Нижнем Новгороде ограничат продажу алкоголя на время массовых мероприятий (0+) 12 июня, приуроченных к празднованию Дня России. 

На территории областного центра в период праздника торговые точки, расположенные вблизи мест празднования, не смогут продавать спиртное. Руководители таких предприятий уже уведомлены о временных ограничениях. Ограничения также действуют и в местах празднования, согласованных с городскими властями.

Такие меры предусмотрены пунктом 6 статьи 8 закона Нижегородской области №74-З от 29 июня 2012 года. Документ регулирует порядок оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории региона.

Ранее сообщалось, что законопроект об ужесточении правил розничной продажи алкогольной продукции в Нижегородской области отправлен на доработку. 

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Теги:
Алкоголь ограничения Праздники
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