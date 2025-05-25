Нижегородцам рассказали, что такое "зуд купальщика" и как его избежать
Какие изменения в законодательстве начали действовать с июня 2025 года
Где в Нижегородской области больше всего заболевших ВИЧ
В Нижегородской области появился "демографический спецназ": что это?
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Культура и отдых
10 июня 2025 12:49  [54] Опубликована программа мероприятий на День России-2025 в Нижнем Новгороде
10 июня 2025 09:38  [246] Нижегородский музей-заповедник вошел в топ-20 по посещаемости в стране
09 июня 2025 17:14  [213] Более 20 000 человек посетили фестиваль "Пушкин без границ" в Большом Болдине
09 июня 2025 15:43  [327] Опубликован список не прошедших проверку нижегородских водоемов
07 июня 2025 14:42  [559] Сергей Безруков посетил открытие выставки о Пушкине в Большом Болдине
06 июня 2025 20:09  [605] Историческое здание в квартале церкви Трёх Святителей привели в порядок
06 июня 2025 16:19  [452] Премьера сериала "Доктор Вера" на Wink.ru состоится 13 июня
06 июня 2025 15:00  [573] Новый арт-объект "Рыбная лавка" украсил улицу Кожевенную в Нижнем Новгороде
06 июня 2025 13:45  [950] Группа Pizza выступит в честь Дня России в Нижнем Новгороде
06 июня 2025 12:29  [542] Россияне втрое усилили интерес к Большому Болдино накануне дня рождения Пушкина
Культура и отдых

Опубликована программа мероприятий на День России-2025 в Нижнем Новгороде

10 июня 2025 12:49  [54] Культура и отдых
Нижний Новгород отметит День России этнофестивалем, парадом и концертом Пиццы

Фото: Кира Мишина

В День России, 12 июня, в Нижнем Новгороде пройдет масштабный этнофестиваль "Действие" (0+). Праздничные мероприятия развернутся на площади Минина и Пожарского, улице Большой Покровской и в ФОКе "Мещерский". Организаторами выступают Федеральное агентство по делам национальностей, правительство региона и Национальный культурный центр "Действие".

Целый день на площади Минина будет работать фестиваль русского гостеприимства: этноярмарка с изделиями мастеров народных промыслов, гастрономическая зона с блюдами национальной кухни, а также масштабный стрит-арт от художников со всей страны.

Более 300 участников Всероссийского фестиваля медиаконтента "КИБЕРЫ" проведут в городе информационную кампанию, а гости смогут принять участие в медиаформатах.

Для детей в малом сквере организуют мастер-классы семейного центра "Лада", занятия от "Хулиганодома" и аквагрим.

В отдельных шатрах будут представлены лучшие проекты от Дома народного единства, нижегородских вузов и ведущих компаний: профориентация, экология, патриотика. Молодежный центр "Высота" подготовит активности по социальному проектированию и музыкальной индустрии, квизы и игротеки.

На главной площади города пройдет фестиваль "Учись в Нижнем!", где себя покажут более 25 образовательных организаций региона.

Семейный блок организует Институт демографического развития в рамках проекта "ОСНОВА — нижегородский проект жизни": мастер-классы, анимация, настольные игры, башня-дженга, фотозона, лаунж-пространство с шезлонгами и пуфами.

Одним из центральных событий станет Парад национальностей и флешмоб "Флаги России". Стометровый триколор пронесут представители всех регионов страны, участники лагеря "Диалог культур", национальных автономий, вузов, проекта "Лидеры Нижегородской области", волонтеры, ветераны боевых действий и участники СВО. Музыкальное сопровождение обеспечит губернский оркестр, завершится шествие исполнением гимна России и гала-концертом.

Большая Покровская на один день станет "Творческим бульваром" с тематическими станциями:

  • В сквере Добролюбова артисты оркестра и театра "Вера" исполнят "Вальс Победы", заработает полевая кухня и выставка военных экспонатов.
  • У театра кукол откроется станция искусств с мастер-классами и уличными раскрасками.
  • В сквере Свердлова выступят музыкальные коллективы и резиденты центра "Высота".
  • В сквере Евстигнеева состоятся танцевальные баттлы и флешмобы.

В ФОКе "Мещерский" пройдет "Ретроматч.1942" — футбольные встречи команд нижегородских заводов и правительства области. Также запланированы баскетбольный кубок 3х3, турнир по киле, "Музей СВО", тир, полевая кухня и зона ГТО.

Завершит празднование гала-концерт этнофестиваля "Действие" и выступление группы "Пицца" на площади Минина и Пожарского.

Напомним, из-за празднования Дня России перекроют центральные улицы Нижнего Новгорода, а также изменят схемы движения общественного транспорта.

Сообщалось также, что салюта в День России не будет.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
День России Праздники
Поделиться:
Новости по теме
10 июня 2025 10:15  [153] Вход в Нижегородский кремль ограничат 12 июня
10 июня 2025 10:05  [172] Режим работы нижегородской канатной дороги изменится из-за Дня России
08 июня 2025 13:48  [570] Нижегородцев ждет короткая рабочая неделя с 9 по 11 июня
06 июня 2025 13:45  [950] Группа Pizza выступит в честь Дня России в Нижнем Новгороде
06 июня 2025 11:49  [548] Маршруты общественного транспорта в Нижнем Новгороде изменят в День России
04 июня 2025 19:00  [531] В центре Нижнего Новгорода перекроют движение из-за празднования Дня России
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
В Нижнем Новгороде прошел 11-й полумарафон Беги, герой!: ищите себя на фото
25 мая 2025 16:25В Нижнем Новгороде прошел 11-й полумарафон "Беги, герой!": ищите себя на фото
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных