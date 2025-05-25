Опубликована программа мероприятий на День России-2025 в Нижнем Новгороде Культура и отдых

Фото: Кира Мишина

В День России, 12 июня, в Нижнем Новгороде пройдет масштабный этнофестиваль "Действие" (0+). Праздничные мероприятия развернутся на площади Минина и Пожарского, улице Большой Покровской и в ФОКе "Мещерский". Организаторами выступают Федеральное агентство по делам национальностей, правительство региона и Национальный культурный центр "Действие".

Целый день на площади Минина будет работать фестиваль русского гостеприимства: этноярмарка с изделиями мастеров народных промыслов, гастрономическая зона с блюдами национальной кухни, а также масштабный стрит-арт от художников со всей страны.

Более 300 участников Всероссийского фестиваля медиаконтента "КИБЕРЫ" проведут в городе информационную кампанию, а гости смогут принять участие в медиаформатах.

Для детей в малом сквере организуют мастер-классы семейного центра "Лада", занятия от "Хулиганодома" и аквагрим.

В отдельных шатрах будут представлены лучшие проекты от Дома народного единства, нижегородских вузов и ведущих компаний: профориентация, экология, патриотика. Молодежный центр "Высота" подготовит активности по социальному проектированию и музыкальной индустрии, квизы и игротеки.

На главной площади города пройдет фестиваль "Учись в Нижнем!", где себя покажут более 25 образовательных организаций региона.

Семейный блок организует Институт демографического развития в рамках проекта "ОСНОВА — нижегородский проект жизни": мастер-классы, анимация, настольные игры, башня-дженга, фотозона, лаунж-пространство с шезлонгами и пуфами.

Одним из центральных событий станет Парад национальностей и флешмоб "Флаги России". Стометровый триколор пронесут представители всех регионов страны, участники лагеря "Диалог культур", национальных автономий, вузов, проекта "Лидеры Нижегородской области", волонтеры, ветераны боевых действий и участники СВО. Музыкальное сопровождение обеспечит губернский оркестр, завершится шествие исполнением гимна России и гала-концертом.

Большая Покровская на один день станет "Творческим бульваром" с тематическими станциями:

В сквере Добролюбова артисты оркестра и театра "Вера" исполнят "Вальс Победы", заработает полевая кухня и выставка военных экспонатов.

У театра кукол откроется станция искусств с мастер-классами и уличными раскрасками.

В сквере Свердлова выступят музыкальные коллективы и резиденты центра "Высота".

В сквере Евстигнеева состоятся танцевальные баттлы и флешмобы.

В ФОКе "Мещерский" пройдет "Ретроматч.1942" — футбольные встречи команд нижегородских заводов и правительства области. Также запланированы баскетбольный кубок 3х3, турнир по киле, "Музей СВО", тир, полевая кухня и зона ГТО.

Завершит празднование гала-концерт этнофестиваля "Действие" и выступление группы "Пицца" на площади Минина и Пожарского.

Напомним, из-за празднования Дня России перекроют центральные улицы Нижнего Новгорода, а также изменят схемы движения общественного транспорта.

Сообщалось также, что салюта в День России не будет.