Игорь Ларионов планировал работать в НХЛ после ухода из ХК "Торпедо"

Фото:
Бывший тренер нижегородской хоккейного клуба "Торпедо" провел первую конференцию после своего назначения в питерский "СКА", где ответил на интересующие журналистов вопросы.
"Когда приходил в "Торпедо", была мысль одна: сделать команду, которая привлечет общественность. Следующий шаг был НХЛ. Скажу честно. Никогда у меня не было красной дорожки к успеху. И лифта. Всегда были ступеньки, по которым ты должен был подниматься наверх вместе с командой", - цитирует олимпийского чемпиона телеграм-канал Coolest Game on Earth.
Напомним, Игорь Ларионов возглавлял нижегородскую команду три сезона, с 2022 по 2025 год. Последний под его руководством сезон "Торпедо" завершило на восьмой строчке регулярного чемпионата, а после вылетело из первого раунда плей-офф, проиграв все четыре игры "Локомотиву". Через пару дней поле поражения контракт с Ларионовым был расторгнут.
Экс-гендиректор клуба позже главной причиной увольнения специалиста назвал неудовлетворительные результаты команды.
Теперь должность главного тренера "Торпедо" занимает Алексей Исаков, который в завершившемся сезоне тренировал фарм-клуб и взял Кубок Чемпиона России. А в команду возвращаются хоккеисты, который когда-то отстранял от игры Ларионов.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+