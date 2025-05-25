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Общество

Почти три тысячи деревьев появится на улицах Нижнего Новгорода до конца года

11 июня 2025 20:00  [88] Общество
Почти три тысячи деревьев появится на улицах Нижнего Новгорода до конца года

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде в 2025 году в рамках программы компенсационного озеленения планируется высадить около трёх тысяч деревьев и столько же кустарников. Об этом сообщил мэр города Юрий Шалабаев на своих страницах в социальных сетях.

По словам главы города, объём посадок увеличен на 30% по сравнению с предыдущим годом. Основная цель программы — восстановить зелёные насаждения, утраченные в ходе строительства и других городских работ.

В разных районах города уже появляются сосны, ели, туи, липы, клёны, рябины и декоративные кустарники. Особое внимание уделяется крупномерным экземплярам — они лучше приживаются в условиях городской среды.

Новые зелёные зоны с начала года обустроены на улицах Ванеева, Родионова, Ильинской, Маршала Жукова, Ясной, Старых Производственников, Южном бульваре, бульваре Мира, а также на проспекте Бусыгина. Работы проведены также в скверах Бурнаковский и Луначарского.

Директор МКУ "Комитет охраны окружающей среды и природных ресурсов города Нижнего Новгорода" Алексей Сидельник уточнил, что посадки ведутся в наиболее благоприятные агротехнические периоды, то есть весной и осенью. Именно в это время растения легче переносят пересадку, а влажность почвы способствует укоренению и росту. По его словам, на сегодняшний день в городе уже высажено около 1600 деревьев.

В Московском районе завершена посадка в сквере Бурнаковский, где появилось 80 туй. Эти деревья отличаются устойчивостью к городской среде, неприхотливы и эффективно очищают воздух.

Глава администрации Московского района Владимир Кропотин подчеркнул, что озеленение — это инвестиция в будущее города. Он отметил, что в текущем году запланировано восстановление газонов общей площадью более 11 тысяч квадратных метров. По его словам, за всеми зелёными насаждениями будет обеспечен необходимый уход.

Местные жители также положительно оценивают инициативу и отмечают, что деревья снижают уровень шума.

Масштабные работы по озеленению ведутся и в Автозаводском районе. Здесь уже высажено более 600 деревьев по 11 адресам. Причем как в общественных пространствах, так и вдоль дорог. В микрорайоне ,Юг, началась посадка ещё 80 деревьев, включая 58 туй и 22 сосны.

Глава администрации Автозаводского района Александр Нагин подчеркнул, что важно не только высадить деревья, но и обеспечить им должный уход: "Каждое дерево требует внимания — полива, защиты, наблюдения. Мы будем тщательно следить за этим, чтобы создать комфортную и здоровую среду для горожан".

Программа компенсационного озеленения реализуется в рамках национального проекта "Молодёжь и дети", инициированного по поручению президента России Владимира Путина. Одним из направлений проекта является формирование благоприятной городской среды, в том числе за счёт увеличения количества зелёных насаждений.

Ранее сообщалось, что благоустройство сквера Гусева завершилось в Нижнем Новгороде.

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Теги:
Благоустройство озеленение
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