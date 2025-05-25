Гибель двух мужчин в нижегородских водоемах закончилась проверкой СК

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В Нижегородской области следователи Следственного комитета проводят доследственные проверки по фактам гибели двух мужчин, утонувших в разных водоемах региона. Об этом сообщили в СУ СК по региону.
Трагические происшествия произошли 10 июня. Один из мужчин погиб на водоеме, расположенном вблизи улицы Юлиуса Фучика в Нижнем Новгороде. Второй случай произошел на озере в Бутурлинском муниципальном округе.
На места происшествий выезжали сотрудники следственного отдела по Автозаводскому району Нижнего Новгорода и Сергачского межрайонного следственного отдела. Они осмотрели тела погибших и не обнаружили на них признаков насильственной смерти. Для установления точных причин смерти назначены судебно-медицинские экспертизы.
В настоящее время сотрудники СК выясняют все обстоятельства произошедшего. По итогам проверок будут приняты процессуальные решения.
Ранее сообщалось, что СК начал проверку из-за гибели 19-летнего парня на водоеме на Бору.
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