Гибель двух мужчин в нижегородских водоемах закончилась проверкой СК Происшествия

Фото: МЧС по Нижегородской области

В Нижегородской области следователи Следственного комитета проводят доследственные проверки по фактам гибели двух мужчин, утонувших в разных водоемах региона. Об этом сообщили в СУ СК по региону.

Трагические происшествия произошли 10 июня. Один из мужчин погиб на водоеме, расположенном вблизи улицы Юлиуса Фучика в Нижнем Новгороде. Второй случай произошел на озере в Бутурлинском муниципальном округе.

На места происшествий выезжали сотрудники следственного отдела по Автозаводскому району Нижнего Новгорода и Сергачского межрайонного следственного отдела. Они осмотрели тела погибших и не обнаружили на них признаков насильственной смерти. Для установления точных причин смерти назначены судебно-медицинские экспертизы.

В настоящее время сотрудники СК выясняют все обстоятельства произошедшего. По итогам проверок будут приняты процессуальные решения.

Ранее сообщалось, что СК начал проверку из-за гибели 19-летнего парня на водоеме на Бору.