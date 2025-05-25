Полная программа празднования Дня России в Нижнем Новгороде
Где в Нижегородской области больше всего заболевших ВИЧ
Нижегородцам рассказали, что такое "зуд купальщика" и как его избежать
Какие изменения в законодательстве начали действовать с июня 2025 года
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
11 июня 2025 17:19  [42] 9-балльные пробки парализовали Нижний Новгород вечером 11 июня
11 июня 2025 17:04  [89] Перечислены безопасные для купания водоемы Нижегородской области
11 июня 2025 16:40  [111] Журналистам показали, как ведется реконструкция Нижегородской станции аэрации
11 июня 2025 16:31  [105] Детский праздник при поддержке ЛУКОЙЛа
11 июня 2025 16:20  [120] Гнеушев провел в Сеченовском округе заседание по вопросам поддержки бойцов СВО
11 июня 2025 16:16  [114] Опубликованы проекты новых школ для Нижнего Новгорода, сделанные студентами
11 июня 2025 16:00  [132] Девять нижегородцев обратились за медпомощью из-за жары
11 июня 2025 15:52  [100] Штрафы за алкоголь на детских площадках предложили увеличить до 5000 рублей
11 июня 2025 15:43  [138] Снят запрет на рыбалку на Чебоксарском водохранилище в Нижегородской области
11 июня 2025 15:26  [137] Нижегородское отделение "Единой России" организовало праздничный автомотопробег
Общество

9-балльные пробки парализовали Нижний Новгород вечером 11 июня

11 июня 2025 17:19  [42] Общество
9-балльные пробки парализовали Нижний Новгород вечером 11 июня

Фото: "Яндекс Карты"

Пробки в 9 баллов образовались в Нижнем Новгороде вечером 11 июня. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс Карты". 

Наиболее сложная ситуация наблюдается в центре города из-за ремонтных работ и перекрытий к празднованию Дня России.  

Движение затруднено на улицах Белинского, Горького, Алексеевская, Звездинка, Барминская, Варварская, Пискунова, Нижневолжской набережной и других прилегающих улицах.

Не менее сложная ситуация наблюдается и в заречной части города. Улица Новикова-Прибоя в направлении Мызинского моста почти полностью окрашена бордовым. Серьезные заторы также зафиксированы на улицах Монастырка и Баумана.

На карте пробок красным цветом обозначены улицы в районе Московского вокзала, а также Комсомольское и Московское шоссе, улицы Акимова, Акмолинская и Карла Маркса. 

Плотное движение также сейчас фиксируется на основных выездах из города в районе Борского моста, на Московском шоссе и проспекте Гагарина в связи с трехдневной рабочей неделей.

Ранее сообщалось, что вечером 10 июня на выезде из Нижнего Новгорода в сторону Кстова образовалась 6-километровая пробка.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
движение пробки Транспорт
Поделиться:
Новости по теме
30 апреля 2025 12:12  [745] Психолог советует нижегородцам дышать и слушать подкасты в пробках
30 апреля 2025 11:50  [895] Выяснилось, как автомобильные пробки влияют на психику нижегородцев
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
В Нижнем Новгороде прошел 11-й полумарафон Беги, герой!: ищите себя на фото
25 мая 2025 16:25В Нижнем Новгороде прошел 11-й полумарафон "Беги, герой!": ищите себя на фото
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных