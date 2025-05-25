9-балльные пробки парализовали Нижний Новгород вечером 11 июня Общество

Фото: "Яндекс Карты"

Пробки в 9 баллов образовались в Нижнем Новгороде вечером 11 июня. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс Карты".

Наиболее сложная ситуация наблюдается в центре города из-за ремонтных работ и перекрытий к празднованию Дня России.

Движение затруднено на улицах Белинского, Горького, Алексеевская, Звездинка, Барминская, Варварская, Пискунова, Нижневолжской набережной и других прилегающих улицах.

Не менее сложная ситуация наблюдается и в заречной части города. Улица Новикова-Прибоя в направлении Мызинского моста почти полностью окрашена бордовым. Серьезные заторы также зафиксированы на улицах Монастырка и Баумана.

На карте пробок красным цветом обозначены улицы в районе Московского вокзала, а также Комсомольское и Московское шоссе, улицы Акимова, Акмолинская и Карла Маркса.

Плотное движение также сейчас фиксируется на основных выездах из города в районе Борского моста, на Московском шоссе и проспекте Гагарина в связи с трехдневной рабочей неделей.

Ранее сообщалось, что вечером 10 июня на выезде из Нижнего Новгорода в сторону Кстова образовалась 6-километровая пробка.