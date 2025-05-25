На капремонт ДК Орджоникидзе направят 37,6 млн рублей

На капремонт правого крыла здания Дворца культуры имени Орджоникидзе выделено 37,6 млн рублей. Об этом сообщается на сайте государственных закупок.
Конкурс объявила сама организация. Заявки принимаются до 7 июля.
Работы должны быть выполнены до 31 мая 2026 года. Подрядчик помимо строительных работ, также должен будет обновить инженерные коммуникации.
Напомним, в рамках муниципальной программы "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Инфраструктура для жизни" на благоустройство сквера у ДК выделено почти 50,5 млн рублей.
Кроме того, строительство нового фонтана в сквере за 12,4 млн рублей должно завершиться до 1 июля. В конце мая были демонтированы элементы старого фонтана, и началось устройство новой водной чаши из искусственного камня.
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