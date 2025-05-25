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Общество

Освещение проспекта Ленина в Нижнем Новгороде хотят обновить за 117 млн

28 мая 2025 08:00  [134] Общество
Освещение проспекта Ленина в Нижнем Новгороде хотят обновить за 117 млн

Еще 117,6 млн рублей выделено на реконструкцию сетей наружного освещения на проспекте Ленина. Об этом сообщается на портале госзакупок.

За эти деньги должны быть выполнены работы на участке от улицы Октябрьской Революции до улицы Космонавта Комарова. Подрядчик должен будет заменить опоры освещения, смонтировали светильники и проложить новые кабельные линии. 

Заказчиком выступает МБУ "Инженерные сети". Заявки принимают до 16 июня. Итоги подведут 19 июня. 

Отметим, что это второй этап реконструкции сетей на проспекте. На первом их обновили на участке от улицы Космонавта Комарова до улицы Новикова-Прибоя. По данным сайта, на эти цели направляли 54,6 млн. Конкурс был проведен в декабре 2024-го. 

Ранее сообщалось, что обновление освещения на Ярмарочном проезде в Нижнем Новгороде выделено 24,8 млн рублей. 

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Теги:
Госзакупки Ленинский район освещение
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