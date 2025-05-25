На ремонт нижегородской школы искусств выделят 16,1 млн рублей Общество

Фото: дизайн-проект 2 этажа с сайта госзакупок

Детскую школу искусств №9 имени А. Д. Улыбышева на улице Большой Покровской,33 в Нижнем Новгороде отремонтируют. 27 мая на портале госзакупок появился конкурс на капитальный ремонт второго этажа здания.

Исходя из дизайн-проекта этажа, отделка помещений будет выполнена в светло-бежевых тонах с зелеными элементами. Планируется покрасить стены, заменить полы в вестибюлях и классах и выполнить электромонтажные работы.

Начальная цена контракта составляет 16,1 млн рублей. Заявки на участие принимаются до 4 июня, а итоги будут подведены 6 июня.

Будущий подрядчик должен закончить работы до 25 августа.

Ранее сообщалось, что Нижегородский государственный музей-заповедник объявил о намерении приобрести новое здание для своих нужд за 50 млн рублей.

