На ремонт нижегородской школы искусств выделят 16,1 млн рублей

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Детскую школу искусств №9 имени А. Д. Улыбышева на улице Большой Покровской,33 в Нижнем Новгороде отремонтируют. 27 мая на портале госзакупок появился конкурс на капитальный ремонт второго этажа здания.
Исходя из дизайн-проекта этажа, отделка помещений будет выполнена в светло-бежевых тонах с зелеными элементами. Планируется покрасить стены, заменить полы в вестибюлях и классах и выполнить электромонтажные работы.
Начальная цена контракта составляет 16,1 млн рублей. Заявки на участие принимаются до 4 июня, а итоги будут подведены 6 июня.
Будущий подрядчик должен закончить работы до 25 августа.
Ранее сообщалось, что Нижегородский государственный музей-заповедник объявил о намерении приобрести новое здание для своих нужд за 50 млн рублей.
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