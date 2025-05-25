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Общество

Проект капремонт штолен у Чкаловской лестницы оценили в 15 миллионов рублей

18 июня 2025 08:00  [187] Общество
Проект капремонт штолен у Чкаловской лестницы оценили в 15 миллионов рублей

Фото: Александр Воложанин

Проект капремонт штолен у Чкаловской лестницы оценили в 15 миллионов рублей. Об этом сообщается на сайте госзакупок. 

Объявление разместил департамент экономического развития и инвестиций администрации Нижнего Новгорода. На разработку проекта капитального ремонта дренажных штолен, расположенных на Волжском откосе — от Чкаловской лестницы до трамплина К-60 на Сенной площади выделено 14,9 миллиона рублей. Финансирование будет осуществляться за счет городского бюджета.

В рамках проекта планируется обновить 12 штолен общей длиной 3,2 километра. Протяженность отдельных объектов варьируется от 58 до 484 метров.

Прием заявок на участие в аукционе открыт до 20 июня. Победителя определят 25 июня.

Разработанный проект должен быть завершен к 15 декабря 2025 года.

Ранее сообщалось, что более 910 млн рублей выделено на ремонт дорог в Нижнем Новгороде по нацпроекту.

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Теги:
Госзакупки Ремонтные работы
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