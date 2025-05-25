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Общество

Почти полмиллиарда рублей направят на ремонт Южного обхода Нижнего Новгорода

09 июня 2025 13:50  [134] Общество
Почти полмиллиарда рублей направят на ремонт Южного обхода Нижнего Новгорода

ФКУ "Упрдор Москва — Нижний Новгород" объявило конкурс на выбор подрядчика для ремонта участка Южного обхода Нижнего Новгорода. Об этом сообщается на портале госзакупок.

Работы пройдут на отрезке трассы М-7 "Волга" от 415-го до 429-го километра. Протяженность участка составляет 14,34 км. 

Подрядной организации предстоит снять старое асфальтобетонное покрытие, уложить выравнивающий и верхний слои, укрепить обочины асфальтогранулятом, а также установить дорожные знаки и другие технические средства для организации движения.

Начальная цена контракта составляет 489,9 млн рублей. Финансирование будет обеспечено из федерального бюджета.

Прием заявок на участие в аукционе продлится до 25 июня, а победителя выберут 30 июня. Работы должны быть завершены к концу августа 2027 года.

Ранее сообщалось, что ограничения движения введены на четырех отрезках М-7 в Володарском муниципальном округе и городском округе Дзержинск из-за ремонта дороги. 

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Теги:
М-7 Ремонтные работы
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