Реконструкция теплосетей в Заволжье не получила одобрения госэкспертизы Общество

Фото: Александр Воложанин

Проект реконструкции системы теплоснабжения в городе Заволжье Нижегородской области получил отрицательное заключение государственной экспертизы.

Соответствующее решение вынесло Государственное автономное учреждение Нижегородской области "Управление государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий".

Проект предусматривал работы на нескольких участках магистральных сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения. В частности, речь шла о трассах, идущих от котельной №2 по улице Баумана, д. 46, в сторону улиц Грунина и Пушкина, с переходами над железной дорогой и под автомобильной дорогой Нижний Новгород — Иваново — Шопша.

Также в проект входили участки теплосетей на улицах Рылеева, Пирогова, Рабочей, проспекте Мира и улице Пушкина. Предусматривалось подключение школ, детских садов и жилых домов.

Застройщиком выступает МКУ "Городецстройсервис".

Причины, по которым проект получил отрицательное заключение, в документации не уточняются.

Ранее сообщалось, что дополнительные 75 млн рублей направят на ремонт объектов ЖКХ в Нижнем Новгороде.