Реконструкция теплосетей в Заволжье не получила одобрения госэкспертизы

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Проект реконструкции системы теплоснабжения в городе Заволжье Нижегородской области получил отрицательное заключение государственной экспертизы.
Соответствующее решение вынесло Государственное автономное учреждение Нижегородской области "Управление государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий".
Проект предусматривал работы на нескольких участках магистральных сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения. В частности, речь шла о трассах, идущих от котельной №2 по улице Баумана, д. 46, в сторону улиц Грунина и Пушкина, с переходами над железной дорогой и под автомобильной дорогой Нижний Новгород — Иваново — Шопша.
Также в проект входили участки теплосетей на улицах Рылеева, Пирогова, Рабочей, проспекте Мира и улице Пушкина. Предусматривалось подключение школ, детских садов и жилых домов.
Застройщиком выступает МКУ "Городецстройсервис".
Причины, по которым проект получил отрицательное заключение, в документации не уточняются.
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