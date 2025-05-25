Более 130 нижегородских семей получили выплаты за приемных детей Общество

В Нижегородской области 133 семьи получили единовременные выплаты после того, как приняли детей на воспитание. Поддержка предоставляется Социальным фондом России и направлена на помощь усыновителям, опекунам, попечителям и приемным родителям. Об этом сообщили в СФ РФ по региону.

Право на получение пособия имеют граждане Российской Федерации, постоянно проживающие на территории страны. Выплата носит разовый характер и предоставляется в фиксированном размере.

Основная сумма выплаты составляет 26 941,71 рубля. Однако если в семью принят ребенок с инвалидностью, ребенок старше семи лет или братья и сестры, размер пособия увеличивается до 205 856,61 рубля. В случае оформления опеки сразу над несколькими детьми, выплаты предоставляются на каждого.

Чтобы оформить пособие, необходимо подать заявление в клиентскую службу Социального фонда или в МФЦ. Из документов потребуется только копия судебного решения об усыновлении — остальные сведения специалисты запросят самостоятельно в рамках межведомственного взаимодействия.

Также заявление можно направить через портал Госуслуг или по почте. В последнем случае потребуется нотариально заверенная копия решения суда.

Подать заявление необходимо в течение шести месяцев с момента вступления в силу судебного решения об усыновлении, либо с даты заключения договора о передаче ребенка в семью или момента вынесения органом опеки соответствующего решения.

Рассмотрение заявления занимает не более пяти рабочих дней. При отсутствии необходимых документов или наличии недостоверных сведений в выплате может быть отказано.

По всем вопросам можно обратиться в контакт-центр регионального отделения Социального фонда России по телефону 8 (800) 100-00-01.

Ранее сообщалось, что в 2025 году в кровные семьи из интернатов вернулись четверо детей.