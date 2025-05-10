Глеб Никитин: "Премия "Вызов" - это мощный импульс для развития инноваций" Наука

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принял участие в серии презентаций и встреч (роуд-шоу), которые посвящены проведению третьей Национальной премии в области будущих технологий «Вызов», учрежденной по инициативе президента России Владимиром Путиным в рамках Десятилетия науки и технологий.

Встреча, на которой около 200 представителей научного академического сообщества, бизнеса и правительства региона обсудили возможности развития взаимодействия, прошла в культурно-просветительском центре «Академия «Маяк» имени А.Д. Сахарова.

«Премия «Вызов» – это не просто конкурс. Это мощный импульс для развития инноваций. Она создает дополнительные возможности для поддержки талантливых ученых, инженеров, изобретателей, для популяризации научных и технологических достижений. Среди участников прошлых сезонов были и нижегородские исследователи. Уверен, что в этом году их число вырастет. Третий сезон премии открывает новые горизонты возможностей. Мы, со своей стороны, готовы поддерживать инициативы наших исследователей, инженеров и ученых. Пусть этот проект подарит им новые идеи, открытия и вдохновение!» - заявил Глеб Никитин.

Заместитель министра науки и высшего образования РФ Ольга Петрова отметила важность достижения страной технологического лидерства.

«Россия всегда была в лидерах в сфере наукоемких технологий. Мы и сегодня уверенно отвечаем на те вызовы, которые перед нами стоят. Значительную роль в этом играют научные школы, в том числе такие мощные, как в Нижнем Новгороде. Вовлечение молодых ученых, аспирантов в ключевые проекты обеспечивает преемственность в науке, а участие бизнеса способствует укреплению технологического суверенитета страны», - сказала Ольга Петрова.

В Нижнем Новгороде выступил лауреат премии «Вызов» 2023 года в номинации «Перспектива», создатель самого мощного в России квантового компьютера на ионах, научный сотрудник Физического института имени П.Н. Лебедева РАН, руководитель научной группы Российского квантового центра Илья Семериков. Он рассказал о своём проекте, а также о прошлом, настоящем и будущем квантовых технологий: о том, как они появились, над чем учёные работают сейчас, какие вызовы ещё впереди и как использовать текущие достижения во благо общества.

«Достижения современных квантовых технологий действительно поражают. Мы не просто управляем квантовыми состояниями отдельных атомов – мы способны по буквам создавать запутанные квантовые системы из десятков атомов и даже проводить вычисления с их помощью. Это достижение стало возможно благодаря напряжённой работе нескольких поколений учёных. В своей лекции я хотел показать преемственность научной мысли: как из отдельных шагов у человечества возникают новые удивительные возможности, как в процессе этого пути меняется наша жизнь», – отметил Илья Семериков.

Глеб Никитин подчеркнул, что направление, в котором работает Илья Семериков, и для нашего региона имеет приоритетное значение, а опыт ученого, несомненно, вдохновит нижегородских исследований на новые достижения в этой отрасли.

«Мы искренне гордимся научной школой и технологической базой Нижегородской области. У нас работают ведущие университеты, научно-исследовательские центры, создается ИТ-кампус мирового уровня. Наши передовые промышленные предприятия не просто выпускают продукцию, а создают технологии завтрашнего дня – от цифровых решений до новейших материалов и биотехнологий. Вузы региона, научно-исследовательские учреждения и промышленные предприятия реализуют значимые проекты в ключевых для Нижегородской области направлениях, как самостоятельно, так и в составе различных консорциумов. Такое взаимодействие позволяет объединять ресурсы и интеллектуальный потенциал для решения сложных технологических задач. Но главное наше богатство – это люди: талантливые учёные, инженеры, изобретатели, которые ежедневно доказывают, что нижегородская научная школа – это не просто традиции, а живой источник инноваций», - заявил Глеб Никитин.

Глава региона поблагодарил организаторов премии «Вызов» за выбор Нижнего Новгорода в качестве одной из площадок для проведения роуд-шоу ученых.

Перед участниками встречи выступил заместитель председателя правления Газпромбанка, член совета фонда «Вызов» Дмитрий Зауэрс, который объяснил, какую роль играет банк в реализации проектов технологического лидерства.

В мероприятии также принял участие заместитель председателя научного комитета премии «Вызов» Алексей Федоров. Он рассказал об особенностях подачи заявок на премию и об отличиях премии от других научных наград.

«Такие мероприятия, как роуд-шоу премии «Вызов», помогают познакомиться ближе с теми, кто создаёт наше будущее прямо сейчас. Заниматься наукой сегодня почётно и даже модно. В эту сферу приходят инвестиции, мы чувствуем поддержку со стороны государства и бизнеса. Учёные каждый день проделывают огромную работу, чтобы наша страна занимала лидирующие позиции в технологической гонке, а также ищут ответы на глобальные вызовы 21-го века. Эти люди достойны и внимания, и признания. Мы хотим, с одной стороны, предоставить им площадку, чтобы рассказать о своих достижениях. С другой стороны, нам хочется, чтобы учёные из разных регионов узнали о премии «Вызов» и подавали заявки. Ведь премия – это не только финансовая поддержка, это импульс двигаться дальше и развиваться», – сказал Алексей Федоров.

Напомним, заявки на участие в новом сезоне Национальной премии в области будущих технологий «Вызов» принимаются на сайте премиявызов.рф до 21 мая. Награда вручается ученым и инженерам за наукоемкие разработки, обладающие значительным потенциалом для изменения жизни людей к лучшему и имеющие горизонт практического внедрения до 10 лет. Организатор и учредитель премии – фонд развития научно-культурных связей «Вызов», соучредитель – Газпромбанк. В 2025 году премиальный фонд премии увеличен до 60 млн рублей.

В прошлом году учёные и инженеры Приволжского федерального округа подали 56 заявок на премию «Вызов», или практически каждую десятую заявку из поступивших. Из Нижегородской области поступило восемь заявок.

Как уже сообщалось, 2022-2031 годы президент России Владимир Путин объявил Десятилетием науки и технологий. Десятилетие призвано повысить информированность о достижениях и перспективах российской науки, а также заинтересовать в научной деятельности талантливую молодежь и содействовать вовлечению исследователей и разработчиков в решение важнейших задач развития общества и страны.

Фото: Никита Духник