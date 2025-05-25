Полная программа празднования Дня России в Нижнем Новгороде
Где в Нижегородской области больше всего заболевших ВИЧ
Нижегородцам рассказали, что такое "зуд купальщика" и как его избежать
Какие изменения в законодательстве начали действовать с июня 2025 года
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
20 июня 2025 18:30  [66] Агитационный поезд Минобороны собрал более 14 тысяч нижегородцев
20 июня 2025 18:00  [93] Global Fact-checking Network запускает бесплатные курсы для борьбы с фейками
20 июня 2025 17:36  [117] Систему "1С Благоустройство" внедрят в Нижнем Новгороде
20 июня 2025 17:19  [87] Депутат ЗСНО Андрей Тарасов передал награды родственникам героев ВОВ
20 июня 2025 17:05  [121] Чаще всего клещи кусают нижегородцев на садово-дачных участках
20 июня 2025 15:31  [122] Медицинские приборы АПЗ впервые показали на специальной выставке в Москве
20 июня 2025 14:25  [170] Пожар уничтожил дом экс-главврача Тоншаевской ЦРБ
20 июня 2025 13:45  [218] Сильные ливни накроют Нижегородскую область
20 июня 2025 13:30  [201] Ремонт Московского шоссе в Нижнем Новгороде начнут на следующей неделе
20 июня 2025 13:00  [175] Разовый проезд на нижегородской канатке теперь можно оплатить "Ситикард"
Общество

Агитационный поезд Минобороны собрал более 14 тысяч нижегородцев

20 июня 2025 18:30  [66] Общество
Агитационный поезд Минобороны собрал более 14 тысяч нижегородцев

Фото: Кира Мишина

Уникальный агитационный поезд Министерства обороны Российской Федерации, прибывший 20 июня на Московский вокзал Нижнего Новгорода, стал центром масштабной патриотической акции и привлёк более 14 тысяч посетителей. Об этом сообщил центр патриотического воспитания "Авангард".

Столица Приволжья стала одной из остановок всероссийского маршрута "Единство в памяти. Сила в подвиге!"

Состав поезда включает четыре платформы с образцами трофейной техники, сцену и восемь тематических вагонов, каждый из которых представляет собой интерактивный музей. Экспозиции посвящены ключевым вехам отечественной истории, подвигам защитников страны и достижениям современной армии.

По словам заместителя губернатора Нижегородской области Андрея Гнеушева, этот проект помогает не только сохранить память о прошлом, но и передать её молодому поколению. Он отметил, что этот поезд — символ победы, подвига нашего народа и преемственности поколений.

В рамках визита прошла церемония награждения: семь нижегородцев получили медали Министерства обороны РФ "За милосердие и активную гуманитарную помощь". Также состоялось торжественное посвящение школьников в ряды юнармии. Новобранцы получили значки и произнесли клятву.

Заместитель военного комиссара Нижегородской области по тылу полковник Евгений Агафонов отметил, что акция проходит в знаковый год — 80-летие Победы в Великой Отечественной войне и Год защитника Отечества.

Посетители поезда побывали в тематических вагонах, где представлены уникальные экспонаты времён Второй мировой и современных вооружённых конфликтов, документы, личные вещи военнослужащих и мультимедийные стенды. В одном из вагонов состоялся телемост, позволивший родным пообщаться с бойцами из Нижегородской области.

На привокзальной площади работала полевая кухня, где всех желающих угощали солдатской кашей. Гости участвовали в акции "Письмо солдату" и флешмобе "Моя Россия", записывали видеообращения для военнослужащих и их семей. На сцене поезда и главной сцене вокзала выступили творческие коллективы региона.

После встречи поезда юнармейцы и горожане возложили цветы в сквере имени Григорьева в память о героях Великой Отечественной войны и специальной военной операции.

В молодёжном центре "Высота" прошла встреча с ветераном СВО, кавалером ордена Мужества Владимиром Анисимовым и бойцом с позывным Шорох. В это же время в Музее СВО состоялся диалог с участником спецоперации и сотрудником центра "Авангард" Николаем Травкиным, а также представителями проекта "Хулиганодом". Эти мероприятия прошли в рамках проекта "Диалоги с героями".

Агитационный поезд продолжит своё путешествие по стране, сделав остановки в 75 населённых пунктах 67 регионов, чтобы сохранить историческую память, поддержать военнослужащих и укрепить патриотический дух молодёжи.

Ранее сообщалось, что молодежный лагерь "Диалог культур" в Нижнем Новгороде собрал более 200 участников.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Армия Молодежь Патриотизм
Поделиться:
Новости по теме
22 мая 2025 16:40  [842] Андрей Чугунов: "Зарница 2.0 - не просто "игра в войнушку", а инструмент формирования гражданина"
22 мая 2025 16:35  [689] 75 000 участников собрала "Зарница 2.0" в Нижегородской области
13 мая 2025 09:15  [571] Третий патриотический центр открыли в Нижнем Новгороде
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
В Нижнем Новгороде прошел 11-й полумарафон Беги, герой!: ищите себя на фото
25 мая 2025 16:25В Нижнем Новгороде прошел 11-й полумарафон "Беги, герой!": ищите себя на фото
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных