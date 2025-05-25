Агитационный поезд Минобороны собрал более 14 тысяч нижегородцев Общество

Фото: Кира Мишина

Уникальный агитационный поезд Министерства обороны Российской Федерации, прибывший 20 июня на Московский вокзал Нижнего Новгорода, стал центром масштабной патриотической акции и привлёк более 14 тысяч посетителей. Об этом сообщил центр патриотического воспитания "Авангард".

Столица Приволжья стала одной из остановок всероссийского маршрута "Единство в памяти. Сила в подвиге!"

Состав поезда включает четыре платформы с образцами трофейной техники, сцену и восемь тематических вагонов, каждый из которых представляет собой интерактивный музей. Экспозиции посвящены ключевым вехам отечественной истории, подвигам защитников страны и достижениям современной армии.

По словам заместителя губернатора Нижегородской области Андрея Гнеушева, этот проект помогает не только сохранить память о прошлом, но и передать её молодому поколению. Он отметил, что этот поезд — символ победы, подвига нашего народа и преемственности поколений.

В рамках визита прошла церемония награждения: семь нижегородцев получили медали Министерства обороны РФ "За милосердие и активную гуманитарную помощь". Также состоялось торжественное посвящение школьников в ряды юнармии. Новобранцы получили значки и произнесли клятву.

Заместитель военного комиссара Нижегородской области по тылу полковник Евгений Агафонов отметил, что акция проходит в знаковый год — 80-летие Победы в Великой Отечественной войне и Год защитника Отечества.

Посетители поезда побывали в тематических вагонах, где представлены уникальные экспонаты времён Второй мировой и современных вооружённых конфликтов, документы, личные вещи военнослужащих и мультимедийные стенды. В одном из вагонов состоялся телемост, позволивший родным пообщаться с бойцами из Нижегородской области.

На привокзальной площади работала полевая кухня, где всех желающих угощали солдатской кашей. Гости участвовали в акции "Письмо солдату" и флешмобе "Моя Россия", записывали видеообращения для военнослужащих и их семей. На сцене поезда и главной сцене вокзала выступили творческие коллективы региона.

После встречи поезда юнармейцы и горожане возложили цветы в сквере имени Григорьева в память о героях Великой Отечественной войны и специальной военной операции.

В молодёжном центре "Высота" прошла встреча с ветераном СВО, кавалером ордена Мужества Владимиром Анисимовым и бойцом с позывным Шорох. В это же время в Музее СВО состоялся диалог с участником спецоперации и сотрудником центра "Авангард" Николаем Травкиным, а также представителями проекта "Хулиганодом". Эти мероприятия прошли в рамках проекта "Диалоги с героями".

Агитационный поезд продолжит своё путешествие по стране, сделав остановки в 75 населённых пунктах 67 регионов, чтобы сохранить историческую память, поддержать военнослужащих и укрепить патриотический дух молодёжи.

Ранее сообщалось, что молодежный лагерь "Диалог культур" в Нижнем Новгороде собрал более 200 участников.