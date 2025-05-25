Стало известно, почему пассажир нижегородской канатки проехал с открытой дверью Общество

На канатной дороге, соединяющей Нижний Новгород и Бор, произошел инцидент: один из пассажиров проехал в кабине с открытой дверью, нарушив правила безопасности. Видео экстремальной поездки появилось в соцсетях.

В АО "Нижегородская канатная дорога" сообщили, что мужчина самовольно сел в кабинку, у которой был неисправен дверной механизм.

В компании отметили, что 19 июня на линии была зафиксирована временная неисправность механизма открывания дверей одной из кабин. В связи с этим движение приостановили, а пассажиров из неисправной кабины высадили на станции.

Кабину оставили на линии, чтобы избежать сбоев в графике и не допустить образования очередей. При этом двери оставались закрытыми и не открывались на станциях.

"Однако один из пассажиров самовольно открыл дверь и зашел внутрь, несмотря на запрет. Согласно утвержденным Правилам пользования подвесной канатной дорогой в Нижегородской области, пассажирам категорически запрещено открывать двери кабин во время движения и остановок. Эти правила размещены на станциях и внутри кабин в виде информационных стикеров", - добавили в "НКД".

В компании подчеркнули, что уже предприняты меры, которые должны исключить повторение подобных ситуаций. Пассажиров в очередной раз призвали соблюдать меры безопасности и не пытаться самостоятельно открывать двери кабин.

Ранее сообщалось, что у пассажиров нижегородской канатной дороги появилась возможность оплачивать разовые поездки при помощи транспортной карты "Ситикард" прямо на турникетах.