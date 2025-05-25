Нижегородцам рассказали, за что у них могут изъять земельный участок Общество

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

Нижегородцам напомнили о необходимости привести в порядок земельные участки. На пресс-конференции в НОИЦ 23 июня представители регионального Росреестра рассказали о том, в каком случае участок будет считаться неухоженным и чем это чревато для его владельца. На мероприятии побывал корреспондент НИА "Нижний Новгород".

Заместитель руководителя управления Росреестра по Нижегородской области Татьяна Горелова напомнила, что с 1 марта 2025 года вступили в силу изменения в земельном законодательстве, вызвавшие широкий общественный резонанс. Новые нормы касаются порядка использования земельных участков и процедуры их изъятия в случае нецелевого использования или неосвоения.

Исполняющая обязанности начальника отдела государственного земельного надзора Екатерина Якимова пояснила, что Кодексом РФ об административных правонарушениях предусмотрена ответственность за неиспользование земельного участка в течение установленного срока. Кроме того, нормами гражданского законодательства установлена процедура изъятия такого земельного участка. Но ранее само понятие неосвоения земельного участка, сроки и перечень мероприятий, необходимых для его освоения, не были конкретизированы. Теперь это сделано.

"Что подразумевается под освоением? Это проведение мероприятий по подготовке земельного участка для использования по целевому назначению. К ним относятся освобождение участка от сорной растительности, расхламление, очистка от твердых коммунальных отходов и отходов производства. Также это может быть осушение, разработка грунта и другие мероприятия", — отметила специалист Росреестра.

На освоение участка отводится три года. Для участков, приобретённых до 1 марта 2025 года, отсчёт начинается с этой даты. Если участок приобретён позже — с момента государственной регистрации права собственности.

Если участок предназначен для индивидуального жилищного строительства и на нём не возведён дом в течение семи лет, это будет считаться нарушением. Для участков, предназначенных для строительства объектов капитального строительства, срок составляет пять лет.

Собственники, не приведшие в порядок земельные участки в течение установленного срока, могут быть привлечены к административной ответственности. При этом, по словам Екатерины Якимовой, для этого достаточно одного признака. Например, захламление более 50% площади участка, зарастание и т.д.

Размер штрафа зависит от кадастровой стоимости земельного участка, но составляет не менее 20 тысяч рублей для физических лиц и не менее 400 тысяч рублей — для юридических. Однако сначала владельцам будет выдано предписание об устранении нарушения. Как правило, на его исполнение даётся срок — полгода. В случае его игнорирования Росреестр может направить информацию в органы власти, которые, в свою очередь, могут инициировать судебную процедуру изъятия участка.

Представители Росреестра подчеркнули: процедура изъятия земельного участка осуществляется исключительно в судебном порядке. При этом собственнику выплачивается компенсация, рассчитанная на основе независимой оценки.

Орган, инициирующий изъятие (муниципалитет или региональная власть), обязан продать участок, а вырученные средства — за вычетом издержек — передаются бывшему собственнику.

Наряду с неиспользованием, ответственность предусмотрена и за нецелевое использование земли. Например, если участок предназначен для индивидуального жилищного строительства, а на нём открыт магазин — это будет считаться нарушением.

Узнать вид разрешённого использования можно бесплатно через сервисы Росреестра. Если участок имеет установленные границы, информация будет доступна в полном объёме. Если границы не установлены, можно заказать выписку из Единого государственного реестра недвижимости.

Как пояснила Татьяна Горелова, вид разрешённого использования можно изменить, но только если это допускается правилами землепользования и застройки. Для этого собственнику необходимо подать заявление через МФЦ или в электронном виде. Процедура бесплатна и занимает до семи рабочих дней.

Также важно учитывать, что правила землепользования могут меняться со временем. Например, сегодня участок может использоваться под садоводство, а через несколько лет под многоквартирную застройку. Однако пока собственник сам не инициирует изменения, он вправе использовать участок по ранее установленному назначению.

Ранее сообщалось, что застройщиков обязали регистрировать права дольщиков на жилье.