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Общество

Более 30 раз оштрафовали "черных" ассенизаторов в Нижнем Новгороде в 2025 году

23 июня 2025 16:29  [36] Общество
Более 30 раз оштрафовали черных ассенизаторов в Нижнем Новгороде в 2025 году

Фото: мэрия Нижнего Новгорода

С начала года городские службы составили более 30 протоколов в отношении так называемых "черных" ассенизаторов — водителей, которые сбрасывают нечистоты в ливневую канализацию, не предназначенную для таких целей.

Как сообщили в управлении административно-технического и муниципального контроля, рейды проходят регулярно. В них участвуют сотрудники управления, департамента благоустройства и правоохранительных органов. Цель — не допустить загрязнения городской среды и водоемов.

В муниципалитете напомнили, что в городе стоки принимают на канализационной насосной станции №12А на улице Красных партизан, 16Б (объект АО "Нижегородский водоканал"). Однако некоторые недобросовестные водители предпочитают экономить время и деньги, сливая отходы прямо в ливневку.

По данным управления, часть нарушителей уже попадалась на подобных действиях ранее. В случае повторного правонарушения сумма штрафа может доходить до 100 тысяч рублей. Кроме штрафов, в отношении нарушителей применяется эвакуация техники на специализированную стоянку. 

Городские власти заявили об усилении контроля, а также, что направили в правительство региона предложение об увеличении штрафов по статье 3.1 КоАП Нижегородской области (Нарушение требований к надлежащему состоянию и содержанию объектов).

Горожан просят не оставаться равнодушными. При обнаружении незаконного слива необходимо зафиксировать номер машины, дату, время и место происшествия. Фото или видео можно направить в районный отдел контроля, через сайт администрации Нижнего Новгорода или портал госуслуг.

В мэрии добавили, что в 2024 году в Нижнем Новгороде составлено более 80 протоколов за незаконный слив отходов в ливневую канализацию. 

Ранее сообщалось, что "черного" ассенизатора поймали с поличным в нижегородском ЖК "Цветы". В мэрии уточнили, что мужчины вышел из своей машины с ломом. Также стало известно, что в Нижнем Новгороде развернута круглосуточная система контроля за качеством атмосферного воздуха

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Теги:
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