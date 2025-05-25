"Черного" ассенизатора поймали с поличным в нижегородском ЖК "Цветы" Общество

В Приокском районе Нижнего Новгорода задержали водителя ассенизаторской машины, который незаконно сливал канализационные стоки в городской колодец. Инцидент произошёл рядом с жилым комплексом "Цветы", о чём сообщили представители городской администрации в социальных сетях.

Вместо того чтобы доставить жидкие бытовые отходы на специализированную станцию приёма, мужчина решил избавиться от содержимого прямо в ближайший колодец. Его действия были замечены сотрудником "Нижегородского водоканала", который и застал нарушителя на месте.

Чуть позже "черный "ассенизатор признал, что осознаёт незаконность своих действий, но тем не менее, продолжил заниматься такой деятельностью.

В городской администрации подчеркнули, что материалы по данному факту уже переданы в полицию. Правоохранительные органы займутся дальнейшим разбирательством — соответствующее заявление уже направлено.

Ранее глава СК России Александр Бастрыкин поручил доложить по уголовному делу о нарушении природоохранного законодательства в Верхних Печёрах, где жители пожаловались на неприятный запах.

Также стало известно, что в Нижнем Новгороде развернута круглосуточная система оперативного контроля за качеством атмосферного воздуха.