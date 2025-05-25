"Черного" ассенизатора поймали с поличным в нижегородском ЖК "Цветы"

В Приокском районе Нижнего Новгорода задержали водителя ассенизаторской машины, который незаконно сливал канализационные стоки в городской колодец. Инцидент произошёл рядом с жилым комплексом "Цветы", о чём сообщили представители городской администрации в социальных сетях.
Вместо того чтобы доставить жидкие бытовые отходы на специализированную станцию приёма, мужчина решил избавиться от содержимого прямо в ближайший колодец. Его действия были замечены сотрудником "Нижегородского водоканала", который и застал нарушителя на месте.
Чуть позже "черный "ассенизатор признал, что осознаёт незаконность своих действий, но тем не менее, продолжил заниматься такой деятельностью.
В городской администрации подчеркнули, что материалы по данному факту уже переданы в полицию. Правоохранительные органы займутся дальнейшим разбирательством — соответствующее заявление уже направлено.
Ранее глава СК России Александр Бастрыкин поручил доложить по уголовному делу о нарушении природоохранного законодательства в Верхних Печёрах, где жители пожаловались на неприятный запах.
Также стало известно, что в Нижнем Новгороде развернута круглосуточная система оперативного контроля за качеством атмосферного воздуха.
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