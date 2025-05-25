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Политика

Вознесенский округ обрел еще одного побратима в Китае

24 июня 2025 08:45  [1] Политика
Вознесенский округ обрел еще одного побратима в Китае

Фото: министерство международных и межрегиональных связей Нижегородской области

Вознесенский муниципальный округ Нижегородской области установил побратимские отношения с китайским городом Инин. Соответствующий протокол о намерениях подписали представители обеих сторон в рамках визита делегации Китайской Народной Республики в регион. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства. 

Документ закрепили глава округа Иван Мартынов и секретарь муниципального комитета города Инин Ли Вэй. Подписание прошло при участии министра международных и межрегиональных связей Нижегородской области Ольги Гусевой.

По словам Ольги Гусевой, развитие сотрудничества с Китаем — одно из приоритетных направлений внешней политики региона. Сейчас у муниципалитетов Нижегородской области уже 13 соглашений о побратимстве с китайскими территориями. Для Вознесенского округа это второй подобный документ — ранее партнёрские отношения были установлены с уездом Шанчжи провинции Хэйлунцзян.

В ходе встречи стороны обсудили перспективы совместной работы в агропромышленной сфере. Речь шла о производстве, переработке и экспорте сельхозпродукции, а также о возможностях обмена технологиями и привлечения инвестиций в развитие сельской инфраструктуры.

Иван Мартынов отметил, что уже есть успешные примеры сотрудничества с китайскими партнёрами, особенно в сельском хозяйстве. Он выразил надежду на расширение взаимодействия не только в экономике, но и в культуре и образовании.

Ли Вэй, в свою очередь, подчеркнул важность подписанного соглашения и выразил уверенность, что оно станет основой для реализации совместных проектов, полезных для жителей обеих территорий.

Ранее сообщалось, что власти Гомеля предложили Нижнему Новгороду заключить соглашение о побратимстве.

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Теги:
Вознесенский район Международное сотрудничество
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