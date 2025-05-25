Два нижегородских фонтана отключили из-за ремонта Общество

Фото: Александр Воложанин

Два муниципальных фонтана отключили в Нижнем Новгороде из-за ремонтных работ. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в департаменте благоустройства.

На данный момент в городе функционируют 22 муниципальных фонтана. На время восстановительных работ функционирование приостановили фонтаны на аллее Памяти и Славы по улице Маршала Рокоссовского и на площади Буревестника.

Ремонт фонтана на улице Маршала Рокоссовского буде проведет до 3 июля текущего года. За это время планируется восстановить облицовочную плитку чаши фонтана.

Фонтан на площади Буревестника также уже выведен из эксплуатации, однако о сроках и объеме запланированных работ не сообщается.

Кроме того, этим летом планируется выполнить ремонт облицовочной плитки чаши фонтана по улице Лоскутова и обновить покраску чаш фонтанов в сквере по улице Никиты Рыбакова.

Напомним, до 1 июля должно завершиться строительство нового фонтана в сквере около ДК Орджоникидзе. На восстановительные работы было выделено 12,4 млн рублей.

Ранее сообщалось, что работы по второму этапу обновления парка имени 1 Мая близки к завершению.