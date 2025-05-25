Два нижегородских фонтана отключили из-за ремонта

Фото:
Два муниципальных фонтана отключили в Нижнем Новгороде из-за ремонтных работ. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в департаменте благоустройства.
На данный момент в городе функционируют 22 муниципальных фонтана. На время восстановительных работ функционирование приостановили фонтаны на аллее Памяти и Славы по улице Маршала Рокоссовского и на площади Буревестника.
Ремонт фонтана на улице Маршала Рокоссовского буде проведет до 3 июля текущего года. За это время планируется восстановить облицовочную плитку чаши фонтана.
Фонтан на площади Буревестника также уже выведен из эксплуатации, однако о сроках и объеме запланированных работ не сообщается.
Кроме того, этим летом планируется выполнить ремонт облицовочной плитки чаши фонтана по улице Лоскутова и обновить покраску чаш фонтанов в сквере по улице Никиты Рыбакова.
Напомним, до 1 июля должно завершиться строительство нового фонтана в сквере около ДК Орджоникидзе. На восстановительные работы было выделено 12,4 млн рублей.
Ранее сообщалось, что работы по второму этапу обновления парка имени 1 Мая близки к завершению.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+