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Общество

Два нижегородских фонтана отключили из-за ремонта

24 июня 2025 11:40  [43] Общество
Два нижегородских фонтана отключили из-за ремонта

Фото: Александр Воложанин

Два муниципальных фонтана отключили в Нижнем Новгороде из-за ремонтных работ. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в департаменте благоустройства.

На данный момент в городе функционируют 22 муниципальных фонтана. На время восстановительных работ функционирование приостановили фонтаны на аллее Памяти и Славы по улице Маршала Рокоссовского и на площади Буревестника.

Ремонт фонтана на улице Маршала Рокоссовского буде проведет до 3 июля текущего года. За это время планируется восстановить облицовочную плитку чаши фонтана.  

Фонтан на площади Буревестника также уже выведен из эксплуатации, однако о сроках и объеме запланированных работ не сообщается.

Кроме того, этим летом планируется выполнить ремонт облицовочной плитки чаши фонтана по улице Лоскутова и обновить покраску чаш фонтанов в сквере по улице Никиты Рыбакова.

Напомним, до 1 июля должно завершиться строительство нового фонтана в сквере около ДК Орджоникидзе. На восстановительные работы было выделено 12,4 млн рублей.

Ранее сообщалось, что работы по второму этапу обновления парка имени 1 Мая близки к завершению.

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Теги:
Благоустройство Ремонтные работы Фонтаны
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