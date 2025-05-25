Власти разъяснили ситуацию с вырубкой деревьев у Щелоковского хутора Общество

Фото: Кира Мишина

Жители Нижнего Новгорода выразили обеспокоенность в социальных сетях из-за вырубки деревьев в районе Щелоковского хутора. Однако администрация Приокского района сообщила НИА "Нижний Новгород", что застройщик получил все необходимые разрешения.

Участок земли, на котором планируется строительство, был передан застройщику из областной собственности. Разрешение на вырубку деревьев выдано после предоставления всех необходимых документов, получения заключения от комитета по экологии и наличия соответствующей экспертизы.

Работы ведет компания ООО "Специализированный застройщик "Хутор".

До этого на общественных слушаниях многие горожане выступили против предполагаемого строительства многоэтажки. Однако, несмотря на возражения, проект был утвержден. В администрации подчеркнули, что застройщик обязан выполнить компенсационное озеленение в полном объеме, чтобы восполнить ущерб, нанесенный зеленым насаждениям.

Ранее сообщалось, что 21 жилой дом снесут в Нижнем Новгороде для реализации проекта КРТ.