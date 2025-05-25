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Общество

Экологические нарушения нашли на мусорных полигонах в Балахне и Городце

06 июня 2025 15:31  [112] Общество
Экологические нарушения нашли на мусорных полигонах в Балахне и Городце

Фото: пресс-служба Росприроднадзора по Нижегородской области

Экологические нарушения обнаружили на двух полигонах ТБО в Нижегородской области. Об этом сообщили в межрегиональном управлении Росприроднадзора по Нижегородской области и Республике Мордовия. 

По его данным, завершена внеплановая проверка деятельности АО "Ситиматик-Нижний Новгород". Она прошла на территории полигонов твердых бытовых отходов в Балахнинском и Городецком районах. Контрольные мероприятия проводились при согласовании с Волжской межрегиональной природоохранной прокуратурой.

В ходе проверки установлены многочисленные нарушения требований природоохранного законодательства на обоих объектах.

Так, на Балахнинском полигоне комплексное экологическое разрешение было получено с нарушением сроков, установленных действующими нормативами. Кроме того, на его территории выявлено незаконное накопление отходов на не приспособленной для этого площадке.

На обоих полигонах зафиксированы случаи размещения отходов, содержащих полезные компоненты, что прямо запрещено экологическим законодательством.

Проверка также показала, что эксплуатация Городецкого полигона осуществляется с отклонениями от проектной документации, утвержденной государственной экологической экспертизой. На трех участках полигона превышена допустимая высота складируемых отходов, а также выявлено скопление фильтрата вне специально оборудованной зоны.

По результатам проверки АО "Ситиматик-Нижний Новгород" выдано предписание об устранении всех выявленных нарушений в срок до сентября текущего года. Исполнение предписания будет находиться под особым контролем надзорного ведомства.

В ближайшее время в отношении юридического лица и ответственных сотрудников компании будут приняты меры административного воздействия.

Ранее сообщалось, что суд обязал "Ситиматик – Нижний Новгород" выплатить свыше 4,7 млн рублей в качестве компенсации за ущерб, нанесённый почвам в результате эксплуатации Городецкого полигона ТБО.

Добавим, что в апреле на полигоне ТБО под Городцом произошел крупный пожар. Кроме того, массу нарушений выявили на полигоне отходов в Борском округе, после чего его закрыли на 30 суток.

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Теги:
Росприроднадзор ТБО Экология
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