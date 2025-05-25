Появились подробности создания "Центра скорости" на Гребном канале

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В АНО "Центр 800" раскрыли подробности о будущем "Центре скорости" на набережной Гребного канала в Нижнем Новгороде.
Как сообщили НИА "Нижний Новгород" в пресс-службе организации, "Центр скорости" будет создан инвестором для общественной спортивно-досуговой деятельности в границах территории набережной Гребного канала.
Отмечается, что при помощи Центра нижегородцы смогут разнообразить свой досуг на этой территории.
Согласно достигнутым договоренностям с инвестором, стоимость реализации объекта не разглашается.
Ранее сообщалось, что комплексное развитие территории Гребного канала запланировано в Нижнем Новгороде. Здесь будут построены жилые комплексы и детский сад.
Напомним, что нижегородский минград уже одобрил проект развития территории Гребного канала.
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