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Культура и отдых

Минкульт рассказал, зачем НГИАМЗ приобрел здание за 50 млн рублей

26 июня 2025 12:54  [92] Культура и отдых
Минкульт рассказал, зачем НГИАМЗ приобрел здание за 50 млн рублей

Фото: Александр Воложанин

НИА "Нижний Новгород" - Полина Зубова

Нижегородский государственный историко-архитектурный музей-заповедник (НГИАМЗ) приобрел здание за 50 млн рублей для хранения музейных коллекций. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в региональном минкульте. 

Финансирование сделки произведено за собственные средств учреждения. Согласно техническому заданию, здание должно быть не старше 15 лет, состоять из двух этажей общей площадью от 1 до 1,5 тысячи квадратных метров. Также объект должен находиться в Нижнем Новгороде или Кстове, быть пригодным к эксплуатации, не иметь статуса ОКН.

По данным министерства культуры Нижегородской области, в новом помещении планируется обустроить современное фондохранилище. Однако, прежде чем здание начнет выполнять свою функцию, предстоит масштабная подготовительная работа.

В ближайшее время начнется разработка проектно-сметной документации, необходимой для проведения различных этапов переоборудования в соответствии с установленными стандартами для хранения музейных предметов. Также планируются установка систем видеонаблюдения, охранной и противопожарной сигнализации, а также организация приточно-вытяжной вентиляции и возведение внутренних перегородок.

Проект находится на начальной стадии, поэтому о сроках завершения работ пока говорить рано. Адрес купленного здания не разглашается.

Ранее сообщалось, что нижегородские Пакгаузы на Стрелке вошли в десятку важнейших социальных проектов страны.

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Теги:
Искусство Музеи НГИАМЗ
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