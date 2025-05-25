Минкульт рассказал, зачем НГИАМЗ приобрел здание за 50 млн рублей

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Нижегородский государственный историко-архитектурный музей-заповедник (НГИАМЗ) приобрел здание за 50 млн рублей для хранения музейных коллекций. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в региональном минкульте.
Финансирование сделки произведено за собственные средств учреждения. Согласно техническому заданию, здание должно быть не старше 15 лет, состоять из двух этажей общей площадью от 1 до 1,5 тысячи квадратных метров. Также объект должен находиться в Нижнем Новгороде или Кстове, быть пригодным к эксплуатации, не иметь статуса ОКН.
По данным министерства культуры Нижегородской области, в новом помещении планируется обустроить современное фондохранилище. Однако, прежде чем здание начнет выполнять свою функцию, предстоит масштабная подготовительная работа.
В ближайшее время начнется разработка проектно-сметной документации, необходимой для проведения различных этапов переоборудования в соответствии с установленными стандартами для хранения музейных предметов. Также планируются установка систем видеонаблюдения, охранной и противопожарной сигнализации, а также организация приточно-вытяжной вентиляции и возведение внутренних перегородок.
Проект находится на начальной стадии, поэтому о сроках завершения работ пока говорить рано. Адрес купленного здания не разглашается.
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