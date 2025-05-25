Певица Анна Семенович рассказала правду о борьбе с лишним весом Общество

Фото: Полина Зубова

НИА "Нижний Новгород" - Полина Зубова

26 мая в Нижнем Новгороде состоялся public-talk на тему "Здоровая стройность и эволюция красоты". Главной гостьей встречи стала актриса и певица Анна Семенович. Также в числе спикеров выступили врач-эндокринолог и диетолог Екатерина Иванова и директор научно-исследовательского центра "Герофарм" Роман Драй. Мероприятие посетил корреспондент НИА "Нижний Новгород".

Участники встречи обсудили, как менялись стандарты женской красоты на протяжении истории. Так, в древности идеалом была богиня плодородия Иштар - главное женское божество месопотамского пантеона. В Древнем Египте в моду вошел образ стройной женщины, а Клеопатра популяризировала макияж. В готический период ценился так называемый "беременный" силуэт, достигаемый с помощью особого кроя одежды. В дореволюционной России пышные формы считались признаком здоровья и благополучия, что было важным условием для брака.

В XX веке стандарты вновь изменились: на рубеже 1990-х популярность приобрёл образ "героинового шика", а иконой эпохи стала Кейт Мосс. В 2010-х на подиумы пришёл бодипозитив, появились модели plus-size. Однако даже они, как отметили спикеры, соответствуют определенным требованиям: высокий рост, узкая талия, чистая кожа и стройное лицо. Современным эталоном красоты сегодня считается Белла Хадид - стройная и с идеальными чертами лица.

Автор фото: Сергей Ловырев

Анна Семенович поделилась личной историей борьбы с лишним весом, которая началась еще в детстве, когда она занималась фигурным катанием.

"Когда я пришла в спорт, тренер сказала маме: "Девочка хорошая, но очень пухленькая". Начались жесткие диеты. Чтобы представлять Россию на международных соревнованиях с Романом Костомаровым, мне приходилось практически ничего не есть. В день — два вареных яйца, яблоко и три кусочка сыра. А тренировок было по три-четыре в день", — рассказала певица.

Позже, уже в составе группы "Блестящие", Семенович находилась в отличной форме благодаря изнурительным тренировкам. Однако со временем здоровье дало о себе знать: врачи диагностировали инсулинорезистентность — состояние, при котором клетки организма теряют чувствительность к инсулину. Это часто встречается у людей старше 40 лет, особенно при наследственной предрасположенности.

"Когда я узнала диагноз, у меня началась паническая атака прямо в кабинете. Мне казалось, что теперь всю жизнь придется лечиться. Но врач меня успокоил: все корректируется — и питанием, и медикаментозно", - поделилась Анна.

Автор фото: Сергей Ловырев

После начала терапии ей удалось не только нормализовать состояние здоровья, но и избавиться от лишнего веса. Исчезло и желание есть сладкое, чипсы и употреблять алкоголь.

По словам артистки, здоровая стройность — это не только цифры на весах, но и внутреннее ощущение гармонии. Она рекомендовала регулярно проходить медицинские обследования и принимать препараты только по назначению врача.

Кстати, врач-эндокринолог Екатерина Иванова в своем выступлении отметила, что ожирением страдает около 25% населения. Главной причиной она назвала образ жизни: неправильное питание, отсутствие режима и хронический стресс, которые приводят к гормональным сбоям и набору веса.